Colar de Gisele Bündchen pode dar dica sobre nome do filho caçula da modelo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:28
Gisele Bündchen chamou atenção em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, e despertou curiosidade no público, ao utilizar um colar com iniciais. Após verem a foto, muitos seguidores apontam que a joia dá uma dica sobre o nome de seu filho caçula com seu esposo, Joaquim Valente.
Mesmo que não seja possível ver a joia por completo, a designer da peça, Katharina Junkert veio a público em suas redes sociais e compartilhou detalhes do colar exclusivo feito para a modelo, revelando as iniciais.
Gisele Bündchen
As letras da joia são J, B, V e A. A ordem faz referência a seus filhos, Joaquim, Benjamin e Vivian, de seu antigo casamento com Tom Brady. Sendo assim, a última letra poderia estar dando uma dica sobre o nome do bebê caçula, que ainda deve ter o nome revelado pela família.
No primeiro post de 2026, a ubermodel compartilhou fotos com a família incluindo registros de seu filho mais novo, o que é considerado para a modelo que leva um estilo de vida sem chamar muita atenção, sobretudo para a família.