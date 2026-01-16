CURIOSIDADE

Colar de Gisele Bündchen pode dar dica sobre nome do filho caçula da modelo

Joia da modelo chamou atenção de seguidores

Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:28

Colar de Gisele chamou atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Gisele Bündchen chamou atenção em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, e despertou curiosidade no público, ao utilizar um colar com iniciais. Após verem a foto, muitos seguidores apontam que a joia dá uma dica sobre o nome de seu filho caçula com seu esposo, Joaquim Valente.

Mesmo que não seja possível ver a joia por completo, a designer da peça, Katharina Junkert veio a público em suas redes sociais e compartilhou detalhes do colar exclusivo feito para a modelo, revelando as iniciais.

As letras da joia são J, B, V e A. A ordem faz referência a seus filhos, Joaquim, Benjamin e Vivian, de seu antigo casamento com Tom Brady. Sendo assim, a última letra poderia estar dando uma dica sobre o nome do bebê caçula, que ainda deve ter o nome revelado pela família.