Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Colar de Gisele Bündchen pode dar dica sobre nome do filho caçula da modelo

Joia da modelo chamou atenção de seguidores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:28

Colar de Gisele chamou atenção nas redes sociais
Colar de Gisele chamou atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Gisele Bündchen chamou atenção em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, e despertou curiosidade no público, ao utilizar um colar com iniciais. Após verem a foto, muitos seguidores apontam que a joia dá uma dica sobre o nome de seu filho caçula com seu esposo, Joaquim Valente.

Mesmo que não seja possível ver a joia por completo, a designer da peça, Katharina Junkert veio a público em suas redes sociais e compartilhou detalhes do colar exclusivo feito para a modelo, revelando as iniciais.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
1 de 19
Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Gisele Bündchen abre álbum de fotos inédito com a família; veja

Gisele Bündchen abre álbum de fotos inédito com a família; veja

Imagem - Luana Piovani critica Gisele Bündchen e questiona silêncio de celebridades sobre guerras

Luana Piovani critica Gisele Bündchen e questiona silêncio de celebridades sobre guerras

Imagem - Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio

Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio

As letras da joia são J, B, V e A. A ordem faz referência a seus filhos, Joaquim, Benjamin e Vivian, de seu antigo casamento com Tom Brady. Sendo assim, a última letra poderia estar dando uma dica sobre o nome do bebê caçula, que ainda deve ter o nome revelado pela família.

No primeiro post de 2026, a ubermodel compartilhou fotos com a família incluindo registros de seu filho mais novo, o que é considerado para a modelo que leva um estilo de vida sem chamar muita atenção, sobretudo para a família.

Tags:

Gisele Bündchen

Mais recentes

Imagem - Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane: quem você acha que deve ir para o Paredão?

Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane: quem você acha que deve ir para o Paredão?
Imagem - Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane: Alberto Cowboy coloca brothers na mira do Paredão

Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane: Alberto Cowboy coloca brothers na mira do Paredão
Imagem - 3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

MAIS LIDAS

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
01

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
02

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
03

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026
04

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026