Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane: quem você acha que deve ir para o Paredão?

Vote na enquete e escolha quem deve ir para o Paredão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 23:39

Breno, Maxiane, Milena, Paulo Augusto e Samira estão na mira do líder Alberto Cowboy
Breno, Maxiane, Milena, Paulo Augusto e Samira estão na mira do líder Alberto Cowboy Crédito: Reprodução | Globo

Na noite desta sexta-feira (16), o líder da semana, Alberto Cowboy, revelou cinco pessoas que estão em sua mira para ir para o primeiro Paredão do BBB 26. Milena, Paulo Augusto, Maxiane, Samira e Breno foram os nomes mencionados.

O cantor ressaltou que todas as escolhas foram apenas por afinidade e por ter conversado menos na casa. Após a vitória de Cawboy na prova de resistência, foi realizada a dinâmica do Big Fone que teve como consequência Marcelo imunizado, que indicou Aline Campos, que por sua vez, indicou Ana Paula para o paredão, como já tinha revelado ser seu desejo.

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26

Neste sábado (16) acontece a primeira prova do Anjo e no domingo (17), mais duas pessoas chegam ao paredão, uma indicada pelo líder e outra indicada pela casa. Exceto pelo indicado do líder, todos participam da prova Bate Volta e, então, o paredão triplo está formado.

Desde o BBB 24, o sistema de votação passou a ser misto, e o público passou a ter o direito a votar de duas formas diferentes: o "Voto da Torcida”, em que se pode votar quantas vezes quiser, e o “Voto Único”, por CPF, em que só se pode votar uma única vez por paredão. E a partir de agora, no BBB 26, os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.

A votação é aberta e o público começa a votar em quem quer eliminar até terça-feira (20), quando será anunciado o primeiro eliminado da edição. Para votar, é necessário que o usuário faça um cadastro simples e gratuito da conta Globo, através do site do gshow.

Mas, e você, quem quer ver no Paredão?

