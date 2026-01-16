PAREDÃO BBB 26

Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane: Alberto Cowboy coloca brothers na mira do Paredão

Líder da semana ressaltou que votação foi apenas por afinidade

Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 22:57

Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o Paredão Crédito: Reprodução | TV Globo

A semana de Paredão sempre é um momento de tensão no Big Brother Brasil, e com os últimos acontecimentos na 26ª edição não seria diferente. E o líder da vez indica cinco pessoas que podem ser colocadas no Paredão.



Alberto Cowboy indicou Milena, Breno, Paulo Augusto e Maxiane. O cantor ressaltou que todas as escolhas foram apenas por afinidade e por ter conversado menos na casa.

Momentos antes de anunciar quem seriam as cinco pessoas que podem ir para o primeiro paredão do reality, Alberto Cowboy teve uma conversa com Ana Paula Renault, na presença de Milena.

A jornalista questionou o Cowboy em quais pessoas ele pensa em colocar no paredão, fazendo um jogo estratégico, que já tem sido perceptível pelo público. No entanto, o cantor desconversou, mas usou um bom argumento para afirmar que a escolha seria feita de forma elaborada.

Em outro momento, no quarto, Alberto conversou com Jonas e Sarah, e ressaltou algumas movimentações do jogo até agora. “Pode estar colocando uma pilha dentro da casa, e as pessoas começam a pensar e virar a flecha para mim, o que não é legal”, disse se referindo a Milena, que tem gerado alguns conflitos na casa nos últimos.

Apesar de ter usado o argumento de “menos afinidade”, parece que o líder da semana já tem se unido com alguns brothers, como Jonas e Sarah. Mesmo após um susto, após Henri Castelli ter sofrido uma convulsão ao vivo durante a primeira prova de resistência do reality, Alberto Cowboy, que prestou ajuda ao ator, conseguiu ser consagrado como o primeiro líder da edição.

Em seguida foi realizada a dinâmica do Big Fone que teve como consequência Marcelo imunizado, que indicou Aline Campos, que por sua vez, indicou Ana Paula para o paredão, como já tinha revelado ser seu desejo.

Neste sábado (16) acontece a primeira prova do Anjo e no domingo (17), mais duas pessoas chegam ao paredão, uma indicada pelo líder e outra indicada pela casa. Exceto pelo indicado do líder, todos participam da prova Bate Volta e, então, o paredão triplo está formado.

Desde o BBB 24, o sistema de votação passou a ser misto, e o público passou a ter o direito a votar de duas formas diferentes: o "Voto da Torcida”, em que se pode votar quantas vezes quiser, e o “Voto Único”, por CPF, em que só se pode votar uma única vez por paredão. E a partir de agora, no BBB 26, os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.