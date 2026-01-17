NOVELA DAS SETE

Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (17 de janeiro)

Novela das sete aborda mundo da música sertaneja

Felipe Sena

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 00:38

Agrado e Leandro se beijam em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Agrado (Isadora Cruz) tenta convencer Janete (Letícia Spiller) a viajar para Bom Retorno. Talita (Luellem de Castro) registra o beijo entre João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Naiane.

Zilá (Leandra Leal) fala mal de Nora (Virgínia Rosa), Leocádia (Cida Mendes) e Rosalva (Luciana Souza). Walmir (Antonio Calloni) teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Naiane.

Eliomar (Stepan Nercessian) relembra a morte de Cecília (Paula Fernandes) e se sente culpado pela tragédia. Agrado tem um novo sonho com sua avó. João Raul e Naiane tentam esconder que dormiam juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta de seu quarto. Agrado e Eduarda (Gabz) se conhecem em uma situação inusitada.