Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (17 de janeiro)

Novela das sete aborda mundo da música sertaneja

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 00:38

Agrado e Leandro se beijam em 'Coração Acelerado'
Agrado e Leandro se beijam em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Agrado (Isadora Cruz) tenta convencer Janete (Letícia Spiller) a viajar para Bom Retorno. Talita (Luellem de Castro) registra o beijo entre João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Naiane.

Zilá (Leandra Leal) fala mal de Nora (Virgínia Rosa), Leocádia (Cida Mendes) e Rosalva (Luciana Souza). Walmir (Antonio Calloni) teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Naiane.

Eliomar (Stepan Nercessian) relembra a morte de Cecília (Paula Fernandes) e se sente culpado pela tragédia. Agrado tem um novo sonho com sua avó. João Raul e Naiane tentam esconder que dormiam juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta de seu quarto. Agrado e Eduarda (Gabz) se conhecem em uma situação inusitada.

“Coração Acelerado” é exibida às 19h, na TV Globo.

