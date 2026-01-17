Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (17 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 00:38
Agrado (Isadora Cruz) tenta convencer Janete (Letícia Spiller) a viajar para Bom Retorno. Talita (Luellem de Castro) registra o beijo entre João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Naiane.
Zilá (Leandra Leal) fala mal de Nora (Virgínia Rosa), Leocádia (Cida Mendes) e Rosalva (Luciana Souza). Walmir (Antonio Calloni) teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Naiane.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Eliomar (Stepan Nercessian) relembra a morte de Cecília (Paula Fernandes) e se sente culpado pela tragédia. Agrado tem um novo sonho com sua avó. João Raul e Naiane tentam esconder que dormiam juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta de seu quarto. Agrado e Eduarda (Gabz) se conhecem em uma situação inusitada.
“Coração Acelerado” é exibida às 19h, na TV Globo.