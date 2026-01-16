Acesse sua conta
Brigas e tensão marca capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (16 de janeiro); confira resumo

Novela das setes retrata risgas do sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18:19

Naiane passa mal em 'Coração Acelerado'
Naiane passa mal em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (16):

Agrado (Isadora Cruz) discute com Huguinho (Vicente Tuchinski), e Leandro (David Junior) a apoia. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se irrita com a presença de João Raul (Filipe Bragança) que estava presente no dia do concurso da rádio anos atrás.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Imagem - Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Imagem - Naiane e Agrado são irmãs em ‘Coração Acelerado’? Flashback desvendará mistério do passado

Naiane e Agrado são irmãs em ‘Coração Acelerado’? Flashback desvendará mistério do passado

Imagem - Rafa Justus está na novela ‘Coração Acelerado’? Nome da filha de Ticiane Pinheiro repercute no elenco e gera especulação

Rafa Justus está na novela ‘Coração Acelerado’? Nome da filha de Ticiane Pinheiro repercute no elenco e gera especulação

Tiago (Tiago Lima) afirma a Eduarda (Gabz) que ela conseguirá ser cantora. Leandro se hospeda na pensão e conhece Talita (Luellem de Castro). João Raul comenta com Walmir (Antonio Calloni) sobre Agrado. Eliomar (Stepan Nercessian) sente uma forte dor no peito.

Nora (Virginia Rosa) avisa a Zilá (Leandra Leal) sobre Eliomar, que pede segredo sobre sua saúde. João Raul aceita o convite de Naiane para ser embaixador da festa de Bom Retorno, e os dois se beijam.

Eduarda e Agrado descobrem que haverá um concurso de talentos na festa da cidade. Janete (Letícia Spiller) afirma a Zuzu (Elisa Lucinda) que não pisará em Bom Retorno.

“Coração Acelerado” é exibida às 19h, na TV Globo.

Tags:

Coração Acelerado

