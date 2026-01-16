NOVELA DAS SETE

Brigas e tensão marca capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (16 de janeiro); confira resumo

Novela das setes retrata risgas do sertanejo

Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18:19

Naiane passa mal em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (16):

Agrado (Isadora Cruz) discute com Huguinho (Vicente Tuchinski), e Leandro (David Junior) a apoia. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se irrita com a presença de João Raul (Filipe Bragança) que estava presente no dia do concurso da rádio anos atrás.

Tiago (Tiago Lima) afirma a Eduarda (Gabz) que ela conseguirá ser cantora. Leandro se hospeda na pensão e conhece Talita (Luellem de Castro). João Raul comenta com Walmir (Antonio Calloni) sobre Agrado. Eliomar (Stepan Nercessian) sente uma forte dor no peito.

Nora (Virginia Rosa) avisa a Zilá (Leandra Leal) sobre Eliomar, que pede segredo sobre sua saúde. João Raul aceita o convite de Naiane para ser embaixador da festa de Bom Retorno, e os dois se beijam.

Eduarda e Agrado descobrem que haverá um concurso de talentos na festa da cidade. Janete (Letícia Spiller) afirma a Zuzu (Elisa Lucinda) que não pisará em Bom Retorno.