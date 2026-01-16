ASTROLOGIA

Saiba como a comunicação vai abrir portas para Libra, Gêmeos e Aquário nesta sexta (16 de janeiro)

Entenda por que falar a coisa certa para a pessoa certa vai destravar seu fim de semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Se existia algum mal-entendido ou uma ideia travada na sua cabeça, esta sexta-feira traz o "estalo" que faltava. A Lua em Sagitário acelera o pensamento, enquanto o Sol em Capricórnio dá o filtro necessário para não falarmos demais.

Para Libra, Gêmeos e Aquário, o dia 16 é perfeito para vender ideias, negociar acordos e circular socialmente. Sua mente está como um radar, captando oportunidades através de conversas simples.



Para os librianos, a troca intelectual é o ponto forte. Use sua diplomacia para resolver conflitos, mas cuidado com a sinceridade excessiva; Capricórnio pede estratégia.

Já os aquarianos terão uma vida social intensa. Encontros com amigos podem trazer revelações importantes ou sentimentos novos que estavam guardados. O segredo é manter o coração aberto e a mente atenta às entrelinhas do que é dito.



Gêmeos precisa buscar o equilíbrio. No trabalho, as negociações podem ser um pouco mais lentas devido à influência de Saturno, mas o resultado será sólido e duradouro.

Não tenha pressa para fechar negócios; use o dia para ouvir mais do que falar. A clareza que você busca virá da sua capacidade de observar o cenário antes de dar sua opinião final.



Aproveite a noite para escrever seus planos, estudar algo novo ou simplesmente ligar para alguém que você admira. A comunicação hoje é uma ponte para o sucesso. Beba água para cuidar da garganta e mantenha o foco no futuro.