Saiba como a comunicação vai abrir portas para Libra, Gêmeos e Aquário nesta sexta (16 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:19
Se existia algum mal-entendido ou uma ideia travada na sua cabeça, esta sexta-feira traz o "estalo" que faltava. A Lua em Sagitário acelera o pensamento, enquanto o Sol em Capricórnio dá o filtro necessário para não falarmos demais.
Para Libra, Gêmeos e Aquário, o dia 16 é perfeito para vender ideias, negociar acordos e circular socialmente. Sua mente está como um radar, captando oportunidades através de conversas simples.
Para os librianos, a troca intelectual é o ponto forte. Use sua diplomacia para resolver conflitos, mas cuidado com a sinceridade excessiva; Capricórnio pede estratégia.
Já os aquarianos terão uma vida social intensa. Encontros com amigos podem trazer revelações importantes ou sentimentos novos que estavam guardados. O segredo é manter o coração aberto e a mente atenta às entrelinhas do que é dito.
Gêmeos precisa buscar o equilíbrio. No trabalho, as negociações podem ser um pouco mais lentas devido à influência de Saturno, mas o resultado será sólido e duradouro.
Não tenha pressa para fechar negócios; use o dia para ouvir mais do que falar. A clareza que você busca virá da sua capacidade de observar o cenário antes de dar sua opinião final.
Aproveite a noite para escrever seus planos, estudar algo novo ou simplesmente ligar para alguém que você admira. A comunicação hoje é uma ponte para o sucesso. Beba água para cuidar da garganta e mantenha o foco no futuro.
O que você disser hoje terá um peso maior do que imagina, então escolha suas palavras com sabedoria.