É possível fazer uma lâmpada com garrafa pet e iluminar toda a casa para economizar na conta de luz

Agência Correio
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20:00
Uma casa escura muda a rotina. Sem luz, tarefas simples viram dificuldade, e o conforto cai, especialmente em cômodos onde o sol não entra direito.
Para esse tipo de cenário, a lâmpada de Mozer ganhou destaque por usar uma garrafa pet e água para iluminar ambientes sem eletricidade durante o dia.
A lâmpada de Mozer - solução alternativa para a energia elétrica
A ideia parece pequena, mas entrega um efeito grande: ela melhora a visibilidade, reduz o uso de energia no período diurno e ainda aproveita um material que costuma ir para o lixo.
Alfred Mozer observou um desafio recorrente em construções: salas internas completamente escuras, onde a iluminação natural falhava mesmo em dias de sol.
Primeiro, ele abriu um furo no teto para permitir a entrada de luz. No entanto, a claridade ficou limitada, iluminando só um canto e deixando o resto do cômodo sombrio.
Em seguida, ele entendeu que precisava “espalhar” os raios solares. Por isso, começou a testar um jeito simples de ampliar o alcance da luz dentro do ambiente.
Ao encaixar uma garrafa plástica no buraco do telhado, ele criou uma lâmpada sem energia elétrica feita apenas com água. A solução transformou um descarte em utilidade.
Para manter a transparência do líquido, Mozer colocou água e um pouco de água sanitária dentro do recipiente.
Esse detalhe impede a formação de algas e sujeiras que poderiam bloquear a passagem de luz. Assim, o sistema continua eficiente por mais tempo, sem exigir manutenção constante.
Além disso, o líquido ajuda a distribuir a claridade de forma mais ampla. É aqui que a física entra como protagonista da solução.
Quando a luz solar chega ao topo da garrafa no telhado, ela atravessa o líquido e sofre refração. Em vez de seguir em linha reta, ela se “abre” dentro do cômodo.
Com isso, a luminosidade se distribui em 360 graus. O resultado é uma iluminação mais uniforme, que reduz sombras e melhora a visibilidade no dia a dia.
Na prática, a sala fica clara a ponto de lembrar a força de uma lâmpada incandescente comum, só que sem consumo de energia elétrica durante o dia.
Relatos sobre o projeto indicam uso em milhares de casas ao redor do mundo, principalmente em países em desenvolvimento, onde soluções baratas fazem diferença imediata.
A lâmpada de Mozer reúne vantagens que vão além da economia. Ela também contribui para o conforto e para a organização da rotina em ambientes antes escuros.
- instalação e manutenção com custo quase zero
- menor consumo de energia no período diurno
- reaproveitamento de garrafas pet
- melhora do bem-estar e da visibilidade em casas humildes
Outro ponto importante é a montagem: o processo é rápido e não exige conhecimento avançado. Com ferramentas básicas, a comunidade consegue replicar o sistema.
Hoje, a invenção é lembrada como tecnologia social porque resolve um problema básico com recursos acessíveis. Ela mostra que nem sempre a resposta precisa ser cara ou complexa.
Além disso, a prática incentiva o uso inteligente da luz do sol e o reaproveitamento de materiais comuns do cotidiano.
Muitas comunidades passaram a adotar a técnica como padrão em depósitos e residências, reforçando que uma ideia simples pode atravessar gerações e fronteiras.
No fim, a garrafa no telhado vira símbolo de criatividade aplicada: ela transforma luz natural em dignidade, sem depender de eletricidade para funcionar durante o dia.