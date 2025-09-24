Acesse sua conta
Colocar sal a mais na comida pode estar ligado a crises de ansiedade, diz pesquisa

O hábito de temperar pratos com sal pode afetar serotonina e dopamina no cérebro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Pesquisa chinesa mostra que quem adiciona sal à comida tem mais risco de desenvolver problemas emocionais
Pesquisa chinesa mostra que quem adiciona sal à comida tem mais risco de desenvolver problemas emocionais Crédito: Freepik

Um tempero tão comum no dia a dia pode estar por trás de sérios problemas emocionais. Um estudo recente apontou que o sal de cozinha pode aumentar em até 40% o risco de ansiedade e depressão.

A pesquisa foi conduzida pela Universidade Médica de Xinjiang, na China, com acompanhamento de 400 mil pessoas por 12 anos. Os resultados ligam o hábito a alterações químicas no cérebro.

Publicado no Journal of Affective Disorders, o estudo reforça a necessidade de repensar o uso do sal não apenas pela saúde física, mas também pela saúde mental.

Impacto do sal nos neurotransmissores

Os pesquisadores destacam que o sal interfere na produção de serotonina e dopamina, conhecidas como hormônios do humor. Esse efeito pode explicar a ligação entre o consumo frequente e transtornos emocionais.

Quem adiciona sal só de vez em quando tem riscos bem menores, entre 5% e 8%, mostrando que a frequência do hábito faz toda a diferença na prevenção.

De acordo com os cientistas, “este é o primeiro estudo a relatar efeitos aditivos positivos significativos no risco de depressão e ansiedade decorrentes da adição de sal aos alimentos”.

Sal e câncer: associação já conhecida

Além da saúde mental, o consumo de sal em excesso também preocupa pela relação com o câncer de estômago. Pesquisadores austríacos identificaram que o risco sobe 40% em consumidores frequentes.

O estudo reuniu dados de mais de 470 mil pessoas durante 11 anos. Aqueles que adicionavam sal sempre ou frequentemente tinham quase o dobro de risco em comparação aos que evitavam.

Esse dado reforça que o problema não se limita ao humor: o sal em excesso representa um fator de risco para doenças graves e silenciosas.

Temperos naturais ajudam a reduzir riscos

É possível substituir o sal sem perder sabor. O alho é um aliado natural e presente em muitas cozinhas, capaz de intensificar o gosto dos alimentos.

O limão, por sua vez, adiciona acidez e frescor, servindo para pratos doces e salgados. Já a pimenta-do-reino dá um toque picante e aromático que dispensa o sal extra.

O vinagre, acessível e prático, é outra alternativa recomendada. Trocar o sal por esses ingredientes pode fazer diferença para proteger tanto a saúde física quanto a mental.

