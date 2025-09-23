SAÚDE

Cientistas criam cola que promete tratar ossos quebrados; veja como funciona

Ferramenta manual e de baixo custo acelera a recuperação de fraturas

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:00

Inovação sul-coreana promete cirurgias mais rápidas e seguras Crédito: Freepik

Cientistas sul-coreanos desenvolveram uma pistola que imprime enxertos biodegradáveis diretamente sobre ossos quebrados. A ferramenta, com custo baixo e fácil de manusear, funciona como uma pistola de cola quente adaptada e representa um avanço significativo em cirurgias de fraturas.

Diferente de implantes tradicionais, o material se integra ao organismo, combate infecções e desaparece aos poucos, sendo substituído por tecido ósseo. Assim, o dispositivo pode transformar a forma como traumas emergenciais são tratados, tornando as cirurgias mais rápidas e seguras.

Uma abordagem nova para problemas antigos

Uma ideia simples com potencial revolucionário. Pesquisadores da Universidade Sungkyunkwan, na Coreia do Sul, criaram um dispositivo portátil para tratar fraturas. O equipamento aquece um filamento de hidroxiapatita, um mineral encontrado nos ossos humanos, misturado a um polímero biodegradável.

A 60 °C, a substância fica maleável o suficiente para preencher qualquer fenda. Por ser manual, o equipamento permite que o médico ajuste a direção, o ângulo e a profundidade da aplicação durante o procedimento. O resultado é um suporte anatômico preciso e customizado para cada paciente.

Design simples para grande impacto

A ferramenta é uma pistola de cola comercial modificada, o que garante sua simplicidade. Essa característica é parte da inovação, pois permite que qualquer hospital a utilize sem grandes investimentos. Desse modo, a tecnologia se torna acessível e mais fácil de ser adotada.

Conforme o líder do estudo, Jung Seung Lee, a técnica é ideal para cirurgias de emergência, onde não há tempo para criar implantes personalizados em impressoras 3D. O material serve como um “andaime” temporário, que com o tempo, é completamente absorvido e substituído por tecido ósseo natural.

Regeneração e prevenção de infecções

A inovação vai além da reconstrução estrutural. Os cientistas enriqueceram o filamento com antibióticos. A vancomicina e a gentamicina são liberadas de forma gradual, o que ajuda a reduzir o risco de infecções, um problema comum em cirurgias ortopédicas.