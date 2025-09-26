Acesse sua conta
Com 26,95% dos votos, Gabily é a primeira eliminada de 'A Fazenda 17'

A peoa recebeu o menor número de votos e deixa o reality após disputar a primeira Roça da temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 00:11

Gabily não resistiu à decisão do público Crédito: Reprodução

O público de A Fazenda 17 decidiu na noite desta quinta-feira (25) a primeira eliminada da temporada. Depois de disputar a permanência com Carol Lekker e Fabiano, Gabily recebeu o menor índice de votos e deixou o reality.

A primeira Roça começou a se desenhar na terça-feira (23), quando a produção surpreendeu os peões ao entregar ao público o poder de decidir sobre a permanência dos infiltrados Carol Lekker e Mateus Martins. Ambos receberam apoio dos telespectadores e seguem no jogo. Logo depois, Dudu Camargo, Gabily e Fabiano foram para a Prova do Fazendeiro, mas apenas Dudu conseguiu escapar da berlinda e assumir a liderança da semana.

Na formação da Roça, a Fazendeira Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker, enquanto a casa votou em Fabiano, que puxou Dudu da Baia. No Resta Um, Gabily acabou sobrando e completou o quarteto. Com a vitória de Dudu na prova, o trio restante foi submetido ao voto popular.

 Gabily não resistiu à decisão do público e se tornou a primeira peoa a se despedir do confinamento em Itapecerica da Serra.

