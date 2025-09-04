Acesse sua conta
Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?

Veja como recuperar a capinha do seu celular com ingredientes que você tem na cozinha e saiba como evitar o problema

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:00

Sua capinha transparente pode voltar a ser como nova com truques simples. E ainda: veja como prevenir o amarelado
Sua capinha transparente pode voltar a ser como nova com truques simples. E ainda: veja como prevenir o amarelado Crédito: Made with Google AI

É muito comum que as capinhas de celular, feitas de silicone ou TPU, fiquem amareladas com o tempo. Isso ocorre pela exposição ao ar, luz solar e até mesmo por conta de cosméticos que usamos no dia a dia. Mas a boa notícia é que você não precisa descartar a sua capa.

Esse processo de amarelamento, que dá um aspecto envelhecido, pode ser revertido com métodos simples e eficientes. Ingredientes que você tem na sua casa, como vinagre, bicarbonato de sódio e água oxigenada, são grandes aliados na recuperação da transparência da capinha.

Como limpar sua capinha de celular

Como limpar sua capinha de celular

Esses truques de limpeza podem ser feitos em casa e com ingredientes acessíveis. Assim, você prolonga a vida útil da sua capinha, evitando o descarte precoce de plásticos. Confira o passo a passo a seguir.

Bicarbonato e vinagre para a limpeza

Um dos métodos mais populares para limpar capinhas é a combinação de vinagre, água e bicarbonato de sódio. Para começar, misture partes iguais de vinagre de limpeza e água morna. Adicione algumas gotas de detergente e deixe a capinha de molho por alguns minutos.

Esse processo simples ajuda a soltar as impurezas acumuladas. Em seguida, use o bicarbonato. Aplique-o na capinha e esfregue com uma escova de dentes velha.

Esse atrito remove a sujeira, devolvendo a transparência. Depois, enxágue a capinha em água fria e seque com um pano de microfibra. Se mesmo assim o amarelado persistir, há uma alternativa mais forte.

Água oxigenada para amarelos intensos 

Se a sua capinha transparente está com um amarelado muito intenso, o próximo passo é usar água oxigenada. O ideal é usar a versão a 3%, que não é tão forte. Coloque a capinha em um recipiente com o produto e deixe-a descansar por até 30 minutos sob luz natural, mas sem sol direto.

A água oxigenada clareia o material, quebrando parte da oxidação. Depois, enxágue a capinha com água corrente e seque-a bem antes de usar. Esse método, embora eficaz, pode danificar capinhas muito antigas.

Lembre-se que, apesar de funcionar na maioria dos casos, a restauração pode não devolver 100% da transparência original. Mas ainda é uma ótima alternativa antes de decidir descartar a capinha.

Como prevenir a mudança de cor 

Para manter a capinha transparente por mais tempo, a prevenção é fundamental. Evite deixá-la em locais com exposição direta ao sol, como o painel do carro ou perto de janelas. O calor acelera a oxidação, que causa a mudança de cor.

Outra dica importante é manter a limpeza da capinha em dia. Limpar o acessório semanalmente com um pano úmido e sabão neutro ajuda a evitar o acúmulo de sujeira.

Caso a sua capinha não se recupere, considere comprar modelos feitos de materiais mais resistentes, como o policarbonato, que demoram mais a amarelar. Essa é uma maneira de garantir maior durabilidade e proteger seu aparelho de quedas.

