TECNOLOGIA

Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?

Veja como recuperar a capinha do seu celular com ingredientes que você tem na cozinha e saiba como evitar o problema

Agência Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:00

Sua capinha transparente pode voltar a ser como nova com truques simples. E ainda: veja como prevenir o amarelado Crédito: Made with Google AI

É muito comum que as capinhas de celular, feitas de silicone ou TPU, fiquem amareladas com o tempo. Isso ocorre pela exposição ao ar, luz solar e até mesmo por conta de cosméticos que usamos no dia a dia. Mas a boa notícia é que você não precisa descartar a sua capa.

Esse processo de amarelamento, que dá um aspecto envelhecido, pode ser revertido com métodos simples e eficientes. Ingredientes que você tem na sua casa, como vinagre, bicarbonato de sódio e água oxigenada, são grandes aliados na recuperação da transparência da capinha.

Como limpar sua capinha de celular 1 de 8

Esses truques de limpeza podem ser feitos em casa e com ingredientes acessíveis. Assim, você prolonga a vida útil da sua capinha, evitando o descarte precoce de plásticos. Confira o passo a passo a seguir.

Bicarbonato e vinagre para a limpeza

Um dos métodos mais populares para limpar capinhas é a combinação de vinagre, água e bicarbonato de sódio. Para começar, misture partes iguais de vinagre de limpeza e água morna. Adicione algumas gotas de detergente e deixe a capinha de molho por alguns minutos.

Esse processo simples ajuda a soltar as impurezas acumuladas. Em seguida, use o bicarbonato. Aplique-o na capinha e esfregue com uma escova de dentes velha.

Esse atrito remove a sujeira, devolvendo a transparência. Depois, enxágue a capinha em água fria e seque com um pano de microfibra. Se mesmo assim o amarelado persistir, há uma alternativa mais forte.

Água oxigenada para amarelos intensos

Se a sua capinha transparente está com um amarelado muito intenso, o próximo passo é usar água oxigenada. O ideal é usar a versão a 3%, que não é tão forte. Coloque a capinha em um recipiente com o produto e deixe-a descansar por até 30 minutos sob luz natural, mas sem sol direto.

A água oxigenada clareia o material, quebrando parte da oxidação. Depois, enxágue a capinha com água corrente e seque-a bem antes de usar. Esse método, embora eficaz, pode danificar capinhas muito antigas.

Lembre-se que, apesar de funcionar na maioria dos casos, a restauração pode não devolver 100% da transparência original. Mas ainda é uma ótima alternativa antes de decidir descartar a capinha.

Como prevenir a mudança de cor

Para manter a capinha transparente por mais tempo, a prevenção é fundamental. Evite deixá-la em locais com exposição direta ao sol, como o painel do carro ou perto de janelas. O calor acelera a oxidação, que causa a mudança de cor.

Outra dica importante é manter a limpeza da capinha em dia. Limpar o acessório semanalmente com um pano úmido e sabão neutro ajuda a evitar o acúmulo de sujeira.