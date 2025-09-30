ESPIRITUALIDADE

Como saber qual o seu orixá de cabeça? Mãe de santo explica

Para as religiões de matriz africana, cada pessoa já nasce sendo filha de um orixá

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:20

Divindades cultuadas pelas religiões de matriz africana, os orixás são vistos como guardiões de cada pessoa, dando orientações, abrindo o caminho e mesmo influenciando na personalidade de cada um durante a vida. Para os cultos de Candomblé e de Umbanda, nascidos no Brasil a partir de religiosidades já presentes em África, cada pessoa já nasce escolhida por um orixá que gere o seu Orí, ou sua cabeça.

Mas, como saber de qual orixá se é filho? Não é tão simples saber essa resposta e não basta olhar para características de personalidade do indivíduo e muito menos só para a data de nascimento. O CORREIO conversou com a Ialorixá Dayanna Dotto, do terreiro Egbé Ode Bi Omin, para saber um pouco mais sobre o processo de descoberta do orixá de cabeça de uma pessoa.

Todos são filhos de um orixá

Dayanna explicou que todas as pessoas têm um orixá de cabeça, ou seja, são filho de uma das divindades cultuadas na matriz africana. Porém, para saber de qual orixá se é filho é necessário procurar um zelador — forma como também é chamada um babalorixá ou ialorixá— para um jogo de búzios e para outros trabalhos espirituais que aproximarão a pessoa do seu santo, revelando o seu orixá de cabeça.

"Quando você nasce não é você que escolhe o orixá, o orixá que já te escolhe dentro do ventre da sua mãe. Quando você cresce começam a aparecer características de pessoas de um determinado orixá. Para saber, você precisa procurar a orientação de um zelador para que ele abra o jogo de búzios para saber a qual orixá pertence a sua cabeça, qual é esse orixá que te escolheu e se manifesta na sua vida", destacou a mãe de santo.

Para Dayanna, tudo tem a ver com disposição e fé para buscar se conectar cada vez mais com seu orixá. "Você precisa procurar uma casa de axé se aproximar do seu santo. O orixá é tipo um guardião que nos colhe dentro do ventre, para nos proteger, nos guiar para um caminho de paz, um caminho de luz e um caminho de harmonia. Esse é o seu primeiro prazo para você descobrir qual orixá você pertence", afirmou a Ialorixá.

Para ter certeza do orixá só se iniciando?

Por mais que seja comum ouvir no meio do axé que só se sabe realmente de qual orixá se é quando a pessoa se recolhe para fazer o santo— o que significa se iniciar na religião em um processo de renascimento para o orixá — Dayanna afimou que não é bem assim. De acordo com a zeladora, a divindade que é dona da sua cabeça pode se mostrar logo em um primeiro jogo de búzios, que é uma consulta a um oráculo, ou somente ficar mais clara através de outros processos dentro do terreiro como o Obí e o Borí. Estes dois processos têm a função de alimentar a sua cabeça e te conectar mais com o seu santo.

"Pode acontecer que um orixá se manifeste no jogo de búzio por ser seu orixá de cabeça ou por exemplo por ser herança de alguém da sua família que precisa ser cuidado. Então, para que o seu orixá se manifeste, existem etapas. Tem vezes que você precisa fazer uma limpeza, porque as vezes a negatividade da vida vem tirando o seu orixá de próximo a você para que o jogo identifique qual o seu orixá que é o dono da sua cabeça", detalhou.