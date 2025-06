DICAS

Como usar sal grosso para se proteger da inveja no trabalho

Aprenda rituais simples com sal grosso para proteger seu lar e renovar sua energia pessoal

Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2025 às 08:30

Sal grosso atrás das portas ajuda a afastar más energias Crédito: Freepik

Quer proteger sua casa de energias pesadas e inveja? E que tal dar um "banho de descarrego" para renovar suas próprias vibrações? O sal grosso é a ferramenta ideal para esses rituais, oferecendo proteção e purificação de forma simples. >

A prática de usar sal grosso para afastar o mal e promover bem-estar é antiga e muito eficaz. Com métodos fáceis, você pode transformar a energia dos seus ambientes e do seu corpo, criando um escudo contra a negatividade do dia a dia.>

Essas técnicas aproveitam a capacidade do sal de absorver e neutralizar energias densas, proporcionando uma sensação de leveza e tranquilidade. Veja como aplicar esses rituais em sua rotina para sentir a diferença no bem-estar.>

Como usar sal grosso para proteção pessoal

Para um banho de descarrego poderoso, misture um punhado de sal grosso em água morna com arruda e manjericão. Após seu banho normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, sem enxaguar. É fundamental mentalizar a negatividade indo embora junto com a água salgada.>

Após o banho de sal grosso, Heloísa Von Ah, espiritualista, em entrevista para o portal Casa e Jardim, recomenda um banho com ervas para repor energias positivas. Uma boa combinação inclui arruda, guiné, alecrim e manjericão. Este segundo banho é crucial para reequilibrar sua energia.>

Outras ervas indicadas para o banho de reposição são comigo-ninguém-pode, espada de São Jorge e pimenteira. Este passo ajuda a equilibrar sua energia, deixando você fortalecido e revitalizado após a limpeza profunda feita pelo sal grosso no corpo.>

Proteção para a casa

Para proteger seu lar, um método simples é colocar um copo com água e sal grosso atrás da porta principal ou nos cantos dos cômodos. O sal irá absorver as energias negativas que tentam entrar ou se acumulam nos espaços da casa, como um filtro invisível.>

Lembre-se de trocar a água e o sal grosso semanalmente para garantir a eficácia contínua do ritual. Se quiser adicionar mais poder a essa proteção, coloque pimenta vermelha, um quartzo e uma turmalina negra dentro de um saquinho de pano junto ao copo.>

Para proteção no trabalho

Em lojas ou escritórios, um copo com sal grosso, alho e carvão absorve más energias. "Deixe em locais discretos e renove mensalmente", recomenda Leonard, consultor esotérico do Astrocentro, em entrevista para a revista Casa e Jardim. Para limpeza geral, jogue água com sal pela casa, da parte de trás até a porta da frente, acendendo uma vela branca depois. >

Com métodos simples, o sal grosso vira um escudo contra inveja e cansaço energético. Que tal experimentar? Sua casa – e seu humor – agradecem.>