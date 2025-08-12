Conheça o maior cafezal urbano do mundo, que fica em um bairro de SP

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:18
Imagine caminhar entre fileiras de pés de café sem precisar sair da cidade. Essa experiência única é possível no maior cafezal urbano do mundo, localizado na Vila Mariana e mantido há mais de 70 anos pelo Instituto Biológico de São Paulo.
Com área equivalente a um estádio Fifa, o espaço é "considerado o maior cafezal urbano de todo o mundo", conforme descrevem seus organizadores. Um verdadeiro museu vivo da cafeicultura em plena selva de pedra.
O cafezal nasceu como laboratório de pesquisa nas décadas de 1950, quando cientistas precisavam estudar pragas e técnicas de cultivo. Hoje, além da função científica, tornou-se importante espaço de educação ambiental e cultural para paulistanos e turistas.
Pando, a árvore considerada um dos seres vivos mais antigos e pesados do mundo
Entre as variedades cultivadas, algumas são verdadeiras relíquias genéticas, como o "bourbon amarelo" e o "mundo novo". O café "Catuaí", desenvolvido em Campinas nos anos 1980, mostra a contribuição paulista para a cafeicultura nacional.
Visitar o cafezal é mergulhar na história econômica de São Paulo. Além do passeio entre as plantas, os visitantes participam de degustações guiadas e aprendem sobre todo o processo produtivo, das técnicas agrícolas aos desafios fitossanitários.
Desde a importância histórica para a cidade até as maneiras de cultivar e as pragas que assolam a produção, o roteiro oferece visão completa sobre o universo do café, conforme destacam os organizadores.
As visitas devem ser agendadas através do Instagram @cafezalurbanoib, onde também se encontra calendário de eventos especiais. O perfil oferece todas as orientações para planejar o passeio nesse pedaço do interior no coração da metrópole.
Para quem busca experiências autênticas em São Paulo, o cafezal urbano oferece conexão única com as raízes agrícolas da cidade que um dia movimentou o mundo com seu café. Uma aula viva de história e cultura brasileira.