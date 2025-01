DEU MATCH?

Conheça o Raya, app de namoro usado por milionários e famosos

Plataforma é usada por celebridades do mundo inteiro; Anitta, Luana Piovani e Ben Affleck já passaram por lá

Para fazer parte da comunidade do Raya, é necessário pagar. O plano de assinatura padrão começa em US$ 19,99 (R$ 121,41) por mês, se você optar por pagar mensalidades avulsas. O valor cai para US$ 14 mensais (R$ 84,99) no plano semestral e US$ 9 mensais (R$ 54,63) no anual. Já a assinatura do Raya Plus custa a partir de US$ 49,99 por mês (R$ 303,46), US$ 239,99 (R$ 1.456,84) na opção semestral ou US$ 349,99 (R$ 5.730,40) por ano.