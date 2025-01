FAMOSOS

Luana Piovani lamenta sobre vida amorosa: 'Está difícil demais passar o rodo'

Segundo atriz, héteros estão sempre velhos e acabados

"Está difícil demais passar o rodo. No fim do ano, fui com o rodo na mão para o Brasil. Achei que eu ia dar na cara da macharada. Mas, não. Os homens bonitos, os interessantes, os que falam bem, os sorridentes, são todos gays. Os héteros estão velhos e acabados. O pessoal não foi para a academia, não foi para o dermatologista e não foi para a psicanálise. O que é visualmente interessante, quando você chega perto, é um boy lixo no último grau, um povo blasé, que não responde mensagem, que dá ghostzinho. Comigo? Dona do circo? Não mesmo!", resmungou em entrevista à ELA.