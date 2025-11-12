Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (12 de novembro): como atrair estabilidade e bons retornos financeiros

Astral favorece decisões práticas, finanças organizadas e estabilidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia desta quarta-feira, 12 de novembro, chega com uma energia mais estável e realista, ideal para quem busca consolidar o que vem construindo. É um bom momento para rever investimentos, firmar compromissos e agir com paciência. A sorte se manifesta de forma prática, seja por meio de segurança emocional, relações maduras e decisões bem pensadas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - 3 signos entram em um dia de vitórias e coincidências felizes nesta quarta-feira (12 de novembro)

3 signos entram em um dia de vitórias e coincidências felizes nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Transformações à vista: o dia de hoje (12 de novembro) traz lições de paciência, coragem e autoconhecimento

Transformações à vista: o dia de hoje (12 de novembro) traz lições de paciência, coragem e autoconhecimento

Imagem - A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Áries: O ambiente familiar se harmoniza e o clima fica mais leve. Flexibilidade no trabalho pode render bons resultados e até estabilidade financeira com retornos seguros.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

Touro: Inovações profissionais impulsionam o crescimento. Controle os gastos e mantenha o foco no que traz retorno real. Notícias boas em casa animam o dia.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Gêmeos: Um novo fluxo de renda pode surgir, trazendo tranquilidade. Reconhecimento profissional e clareza emocional fortalecem sua confiança.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Câncer: Investimentos conservadores garantem segurança. A saúde melhora e o trabalho flui com mais equilíbrio. Confie no seu senso de responsabilidade.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 8

Leão: Negócios e projetos iniciados hoje tendem ao sucesso. Família e viagens trazem alegria e vitalidade. Momento de se abrir para novas experiências.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

Virgem: Dedicação e paciência serão recompensadas em breve. Saúde e rotina em ordem fortalecem seu foco. O astral pede constância.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 22

Libra: O dia pede equilíbrio, especialmente nas finanças e na forma como você se cobra. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Escorpião: Ganhos inesperados e boas oportunidades financeiras estão no ar. Clima leve em casa e boas conversas fortalecem laços.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Sagitário: Oportunidades profissionais e financeiras se alinham. Confie na sua intuição para negociar ou iniciar novos projetos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Capricórnio: O foco está nas responsabilidades e sua organização será recompensada. Clima de estabilidade e amadurecimento emocional.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 17

Aquário: A sorte vem por meio de decisões conscientes. Ganhos financeiros equilibram o orçamento e a rotina flui melhor.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Peixes: Maturidade e planejamento marcam o dia. Bons ganhos podem vir, mas exigem prudência nas escolhas. Valorize o que traz paz.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia

Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia
Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
01

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante
02

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado
04

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado