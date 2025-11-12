ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (12 de novembro): como atrair estabilidade e bons retornos financeiros

Astral favorece decisões práticas, finanças organizadas e estabilidade emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia desta quarta-feira, 12 de novembro, chega com uma energia mais estável e realista, ideal para quem busca consolidar o que vem construindo. É um bom momento para rever investimentos, firmar compromissos e agir com paciência. A sorte se manifesta de forma prática, seja por meio de segurança emocional, relações maduras e decisões bem pensadas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O ambiente familiar se harmoniza e o clima fica mais leve. Flexibilidade no trabalho pode render bons resultados e até estabilidade financeira com retornos seguros.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

Touro: Inovações profissionais impulsionam o crescimento. Controle os gastos e mantenha o foco no que traz retorno real. Notícias boas em casa animam o dia.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Gêmeos: Um novo fluxo de renda pode surgir, trazendo tranquilidade. Reconhecimento profissional e clareza emocional fortalecem sua confiança.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Câncer: Investimentos conservadores garantem segurança. A saúde melhora e o trabalho flui com mais equilíbrio. Confie no seu senso de responsabilidade.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 8

Leão: Negócios e projetos iniciados hoje tendem ao sucesso. Família e viagens trazem alegria e vitalidade. Momento de se abrir para novas experiências.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Virgem: Dedicação e paciência serão recompensadas em breve. Saúde e rotina em ordem fortalecem seu foco. O astral pede constância.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 22

Libra: O dia pede equilíbrio, especialmente nas finanças e na forma como você se cobra. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Escorpião: Ganhos inesperados e boas oportunidades financeiras estão no ar. Clima leve em casa e boas conversas fortalecem laços.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Sagitário: Oportunidades profissionais e financeiras se alinham. Confie na sua intuição para negociar ou iniciar novos projetos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Capricórnio: O foco está nas responsabilidades e sua organização será recompensada. Clima de estabilidade e amadurecimento emocional.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 17

Aquário: A sorte vem por meio de decisões conscientes. Ganhos financeiros equilibram o orçamento e a rotina flui melhor.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Peixes: Maturidade e planejamento marcam o dia. Bons ganhos podem vir, mas exigem prudência nas escolhas. Valorize o que traz paz.

Cor da sorte: Marrom