Cor e número da sorte de hoje (12 de novembro): como atrair estabilidade e bons retornos financeiros

Giuliana Mancini
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:00
O dia desta quarta-feira, 12 de novembro, chega com uma energia mais estável e realista, ideal para quem busca consolidar o que vem construindo. É um bom momento para rever investimentos, firmar compromissos e agir com paciência. A sorte se manifesta de forma prática, seja por meio de segurança emocional, relações maduras e decisões bem pensadas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O ambiente familiar se harmoniza e o clima fica mais leve. Flexibilidade no trabalho pode render bons resultados e até estabilidade financeira com retornos seguros.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 1
Touro: Inovações profissionais impulsionam o crescimento. Controle os gastos e mantenha o foco no que traz retorno real. Notícias boas em casa animam o dia.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Gêmeos: Um novo fluxo de renda pode surgir, trazendo tranquilidade. Reconhecimento profissional e clareza emocional fortalecem sua confiança.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Câncer: Investimentos conservadores garantem segurança. A saúde melhora e o trabalho flui com mais equilíbrio. Confie no seu senso de responsabilidade.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 8
Leão: Negócios e projetos iniciados hoje tendem ao sucesso. Família e viagens trazem alegria e vitalidade. Momento de se abrir para novas experiências.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 7
Virgem: Dedicação e paciência serão recompensadas em breve. Saúde e rotina em ordem fortalecem seu foco. O astral pede constância.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 22
Libra: O dia pede equilíbrio, especialmente nas finanças e na forma como você se cobra. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Escorpião: Ganhos inesperados e boas oportunidades financeiras estão no ar. Clima leve em casa e boas conversas fortalecem laços.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 18
Sagitário: Oportunidades profissionais e financeiras se alinham. Confie na sua intuição para negociar ou iniciar novos projetos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 4
Capricórnio: O foco está nas responsabilidades e sua organização será recompensada. Clima de estabilidade e amadurecimento emocional.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 17
Aquário: A sorte vem por meio de decisões conscientes. Ganhos financeiros equilibram o orçamento e a rotina flui melhor.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Peixes: Maturidade e planejamento marcam o dia. Bons ganhos podem vir, mas exigem prudência nas escolhas. Valorize o que traz paz.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9