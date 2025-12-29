Cor e número da sorte de hoje (29 de dezembro): energia certa para transformar esforço em resultados concretos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia nesta segunda-feira, 29 de dezembro, pede foco, responsabilidade e atenção aos detalhes. Avanços importantes acontecem quando há esforço consistente e escolhas bem pensadas, especialmente no trabalho e nas finanças. Para ajudar a direcionar melhor sua energia ao longo do dia, cada signo conta com uma cor da sorte e um número da sorte, que funcionam como aliados para manter equilíbrio, clareza e confiança nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Manter-se ativo aumenta sua energia e autoconfiança. No trabalho, orientações de pessoas mais experientes ajudam você a avançar com eficiência. As finanças pedem escolhas inteligentes e sem pressa.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 4
Touro: O dia traz leveza nas relações familiares e progresso gradual na saúde. Financeiramente, ganhos constantes reforçam a segurança, enquanto novas habilidades profissionais ampliam oportunidades futuras.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 8
Gêmeos: Bons instintos financeiros guiam escolhas acertadas. No trabalho, sua comunicação se destaca e abre portas. Em casa, ouvir com empatia evita pequenos conflitos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 6
Câncer: Conversas afetuosas fortalecem laços familiares. Negociações profissionais avançam quando você age com sensibilidade e estratégia. Planejamento financeiro será essencial ao longo do dia.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 18
Leão: O esforço e a precisão aceleram seu progresso profissional. Gastar com consciência mantém a tranquilidade, enquanto diálogos familiares trazem mais abertura emocional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Virgem: O dia favorece recuperação física e equilíbrio emocional. Flexibilidade no trabalho ajuda a lidar com imprevistos, e assuntos familiares pedem paciência e diálogo justo.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Libra: Manter o equilíbrio emocional ajuda você a lidar com desafios profissionais. Organizar ganhos e despesas traz mais estabilidade, enquanto conversas familiares exigem calma.
Cor da sorte: Cinza-claro
Número da sorte: 3
Escorpião: Organizar tarefas e compromissos facilita a rotina. O trabalho exige foco, mas rende bons resultados. Momentos com a família ajudam a aliviar tensões.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 6
Sagitário: Resolver pendências domésticas traz alívio emocional. Projetos profissionais avançam quando há visão e estratégia, enquanto decisões financeiras pedem prudência.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Capricórnio: Revisar o orçamento aumenta sua sensação de segurança. O dia pode oscilar no trabalho, mas conversas sinceras com a família ajudam a manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 11
Aquário: Diálogos familiares fortalecem vínculos e confiança. Estratégias financeiras bem pensadas favorecem crescimento a longo prazo, enquanto o trabalho aponta novas possibilidades.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 4
Peixes: O dia estimula consciência financeira e criatividade no trabalho. Resolver questões familiares com paciência traz aprendizado e amadurecimento emocional.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 22