Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (29 de dezembro): energia certa para transformar esforço em resultados concretos

O dia favorece disciplina, escolhas conscientes e avanços profissionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta segunda-feira, 29 de dezembro, pede foco, responsabilidade e atenção aos detalhes. Avanços importantes acontecem quando há esforço consistente e escolhas bem pensadas, especialmente no trabalho e nas finanças. Para ajudar a direcionar melhor sua energia ao longo do dia, cada signo conta com uma cor da sorte e um número da sorte, que funcionam como aliados para manter equilíbrio, clareza e confiança nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - O universo definiu: veja o dia mais sortudo da semana para cada signo (entre 29 de dezembro e 4 de janeiro)

O universo definiu: veja o dia mais sortudo da semana para cada signo (entre 29 de dezembro e 4 de janeiro)

Imagem - Touro, Câncer, Libra e Aquário recebem um grande sinal do universo hoje (29 de dezembro)

Touro, Câncer, Libra e Aquário recebem um grande sinal do universo hoje (29 de dezembro)

Imagem - A semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro) chega com reflexões profundas que mudam a forma de encarar seus próximos passos

A semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro) chega com reflexões profundas que mudam a forma de encarar seus próximos passos

Áries: Manter-se ativo aumenta sua energia e autoconfiança. No trabalho, orientações de pessoas mais experientes ajudam você a avançar com eficiência. As finanças pedem escolhas inteligentes e sem pressa.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 4

Touro: O dia traz leveza nas relações familiares e progresso gradual na saúde. Financeiramente, ganhos constantes reforçam a segurança, enquanto novas habilidades profissionais ampliam oportunidades futuras.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Gêmeos: Bons instintos financeiros guiam escolhas acertadas. No trabalho, sua comunicação se destaca e abre portas. Em casa, ouvir com empatia evita pequenos conflitos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Câncer: Conversas afetuosas fortalecem laços familiares. Negociações profissionais avançam quando você age com sensibilidade e estratégia. Planejamento financeiro será essencial ao longo do dia.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Leão: O esforço e a precisão aceleram seu progresso profissional. Gastar com consciência mantém a tranquilidade, enquanto diálogos familiares trazem mais abertura emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Virgem: O dia favorece recuperação física e equilíbrio emocional. Flexibilidade no trabalho ajuda a lidar com imprevistos, e assuntos familiares pedem paciência e diálogo justo.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Libra: Manter o equilíbrio emocional ajuda você a lidar com desafios profissionais. Organizar ganhos e despesas traz mais estabilidade, enquanto conversas familiares exigem calma.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 3

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Escorpião: Organizar tarefas e compromissos facilita a rotina. O trabalho exige foco, mas rende bons resultados. Momentos com a família ajudam a aliviar tensões.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 6

Sagitário: Resolver pendências domésticas traz alívio emocional. Projetos profissionais avançam quando há visão e estratégia, enquanto decisões financeiras pedem prudência.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Capricórnio: Revisar o orçamento aumenta sua sensação de segurança. O dia pode oscilar no trabalho, mas conversas sinceras com a família ajudam a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Aquário: Diálogos familiares fortalecem vínculos e confiança. Estratégias financeiras bem pensadas favorecem crescimento a longo prazo, enquanto o trabalho aponta novas possibilidades.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Peixes: O dia estimula consciência financeira e criatividade no trabalho. Resolver questões familiares com paciência traz aprendizado e amadurecimento emocional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)