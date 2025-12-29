ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de dezembro): energia certa para transformar esforço em resultados concretos

O dia favorece disciplina, escolhas conscientes e avanços profissionais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta segunda-feira, 29 de dezembro, pede foco, responsabilidade e atenção aos detalhes. Avanços importantes acontecem quando há esforço consistente e escolhas bem pensadas, especialmente no trabalho e nas finanças. Para ajudar a direcionar melhor sua energia ao longo do dia, cada signo conta com uma cor da sorte e um número da sorte, que funcionam como aliados para manter equilíbrio, clareza e confiança nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Manter-se ativo aumenta sua energia e autoconfiança. No trabalho, orientações de pessoas mais experientes ajudam você a avançar com eficiência. As finanças pedem escolhas inteligentes e sem pressa.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 4

Touro: O dia traz leveza nas relações familiares e progresso gradual na saúde. Financeiramente, ganhos constantes reforçam a segurança, enquanto novas habilidades profissionais ampliam oportunidades futuras.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Gêmeos: Bons instintos financeiros guiam escolhas acertadas. No trabalho, sua comunicação se destaca e abre portas. Em casa, ouvir com empatia evita pequenos conflitos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Câncer: Conversas afetuosas fortalecem laços familiares. Negociações profissionais avançam quando você age com sensibilidade e estratégia. Planejamento financeiro será essencial ao longo do dia.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Leão: O esforço e a precisão aceleram seu progresso profissional. Gastar com consciência mantém a tranquilidade, enquanto diálogos familiares trazem mais abertura emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Virgem: O dia favorece recuperação física e equilíbrio emocional. Flexibilidade no trabalho ajuda a lidar com imprevistos, e assuntos familiares pedem paciência e diálogo justo.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Libra: Manter o equilíbrio emocional ajuda você a lidar com desafios profissionais. Organizar ganhos e despesas traz mais estabilidade, enquanto conversas familiares exigem calma.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 3

Escorpião: Organizar tarefas e compromissos facilita a rotina. O trabalho exige foco, mas rende bons resultados. Momentos com a família ajudam a aliviar tensões.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 6

Sagitário: Resolver pendências domésticas traz alívio emocional. Projetos profissionais avançam quando há visão e estratégia, enquanto decisões financeiras pedem prudência.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Capricórnio: Revisar o orçamento aumenta sua sensação de segurança. O dia pode oscilar no trabalho, mas conversas sinceras com a família ajudam a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Aquário: Diálogos familiares fortalecem vínculos e confiança. Estratégias financeiras bem pensadas favorecem crescimento a longo prazo, enquanto o trabalho aponta novas possibilidades.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Peixes: O dia estimula consciência financeira e criatividade no trabalho. Resolver questões familiares com paciência traz aprendizado e amadurecimento emocional.

Cor da sorte: Branco