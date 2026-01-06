ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (6 de janeiro): sinais de virada emocional e decisões que mudam o rumo do dia

O dia traz revelações sutis, ajustes de rota e a chance de enxergar com mais clareza o que merece continuidade e o que pede encerramento

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia 6 de janeiro carrega uma energia de percepção aguçada. Nada passa despercebido, nem emoções, nem intenções ocultas, nem pequenos sinais do cotidiano. É um momento excelente para observar, recalcular e agir com consciência. Forçar situações tende a gerar desgaste, enquanto escolhas alinhadas com a intuição fluem melhor do que o esperado. Veja a previsão.

Áries: O impulso de agir é forte, mas hoje vale escolher com estratégia. Conversas revelam verdades importantes sobre trabalho ou relações. Quando você direciona sua energia com foco, os resultados aparecem rápido.

Cor da sorte: vermelho queimado

Número da sorte: 18

Touro: O dia favorece estabilidade emocional e decisões que fortalecem sua base. Questões financeiras pedem visão de longo prazo. Um gesto simples no amor traz segurança e sensação de pertencimento.

Cor da sorte: verde oliva

Número da sorte: 4

Gêmeos: Pensamentos acelerados pedem organização. Informações importantes surgem de forma inesperada. Ouvir mais do que falar evita ruídos e abre caminhos interessantes, especialmente no trabalho.

Cor da sorte: azul acinzentado

Número da sorte: 12

Câncer: Sensibilidade em alta ajuda a compreender melhor o outro, mas cuidado para não absorver tudo. Resolver pendências domésticas ou emocionais traz leveza imediata. Confie no que você sente.

Cor da sorte: pérola

Número da sorte: 20

Leão: O dia pede menos exposição e mais estratégia. Uma decisão tomada nos bastidores rende frutos em breve. Valorizar seu tempo e sua energia muda completamente o clima do dia.

Cor da sorte: dourado antigo

Número da sorte: 1

Virgem: Detalhes fazem toda a diferença hoje. Organizar planos, revisar acordos e alinhar expectativas evita retrabalho. No amor, pequenas atitudes dizem mais do que grandes promessas.

Cor da sorte: bege quente

Número da sorte: 16

Libra: Emoções ficam mais evidentes e pedem posicionamento. Evitar conversas difíceis só prolonga desconfortos. Quando você se expressa com honestidade, o equilíbrio retorna.

Cor da sorte: rosé

Número da sorte: 6

Escorpião: O dia traz clareza sobre algo que vinha incomodando em silêncio. É hora de confiar mais na própria percepção e menos em aparências. Decisões internas geram mudanças externas.

Cor da sorte: vinho

Número da sorte: 22

Sagitário: Uma vontade de mudar algo surge com força. Antes de agir, reflita sobre o impacto a longo prazo. O dia favorece aprendizados, conversas profundas e ajustes de rota.

Cor da sorte: azul petróleo

Número da sorte: 9

Capricórnio: Responsabilidades ficam mais evidentes, mas também a sensação de controle. Assumir o comando de uma situação traz segurança. No campo emocional, menos rigidez e mais escuta fazem diferença.

Cor da sorte: grafite

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas surgem, mas precisam de estrutura para sair do papel. O dia favorece planejamento e conversas produtivas. No amor, gestos fora do óbvio fortalecem vínculos.

Cor da sorte: azul royal

Número da sorte: 11

Peixes: Intuição afiadíssima. O dia pede silêncio interno, observação e escolhas guiadas pelo sentir. Evite ambientes ou pessoas que drenam sua energia. Priorize o que te nutre.

Cor da sorte: lavanda