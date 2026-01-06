Cor e número da sorte de hoje (6 de janeiro): sinais de virada emocional e decisões que mudam o rumo do dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:00
O dia 6 de janeiro carrega uma energia de percepção aguçada. Nada passa despercebido, nem emoções, nem intenções ocultas, nem pequenos sinais do cotidiano. É um momento excelente para observar, recalcular e agir com consciência. Forçar situações tende a gerar desgaste, enquanto escolhas alinhadas com a intuição fluem melhor do que o esperado. Veja a previsão.
Áries: O impulso de agir é forte, mas hoje vale escolher com estratégia. Conversas revelam verdades importantes sobre trabalho ou relações. Quando você direciona sua energia com foco, os resultados aparecem rápido.
Cor da sorte: vermelho queimado
Número da sorte: 18
Touro: O dia favorece estabilidade emocional e decisões que fortalecem sua base. Questões financeiras pedem visão de longo prazo. Um gesto simples no amor traz segurança e sensação de pertencimento.
Cor da sorte: verde oliva
Número da sorte: 4
Gêmeos: Pensamentos acelerados pedem organização. Informações importantes surgem de forma inesperada. Ouvir mais do que falar evita ruídos e abre caminhos interessantes, especialmente no trabalho.
Cor da sorte: azul acinzentado
Número da sorte: 12
Câncer: Sensibilidade em alta ajuda a compreender melhor o outro, mas cuidado para não absorver tudo. Resolver pendências domésticas ou emocionais traz leveza imediata. Confie no que você sente.
Cor da sorte: pérola
Número da sorte: 20
Leão: O dia pede menos exposição e mais estratégia. Uma decisão tomada nos bastidores rende frutos em breve. Valorizar seu tempo e sua energia muda completamente o clima do dia.
Cor da sorte: dourado antigo
Número da sorte: 1
Virgem: Detalhes fazem toda a diferença hoje. Organizar planos, revisar acordos e alinhar expectativas evita retrabalho. No amor, pequenas atitudes dizem mais do que grandes promessas.
Cor da sorte: bege quente
Número da sorte: 16
Libra: Emoções ficam mais evidentes e pedem posicionamento. Evitar conversas difíceis só prolonga desconfortos. Quando você se expressa com honestidade, o equilíbrio retorna.
Cor da sorte: rosé
Número da sorte: 6
Escorpião: O dia traz clareza sobre algo que vinha incomodando em silêncio. É hora de confiar mais na própria percepção e menos em aparências. Decisões internas geram mudanças externas.
Cor da sorte: vinho
Número da sorte: 22
Sagitário: Uma vontade de mudar algo surge com força. Antes de agir, reflita sobre o impacto a longo prazo. O dia favorece aprendizados, conversas profundas e ajustes de rota.
Cor da sorte: azul petróleo
Número da sorte: 9
Capricórnio: Responsabilidades ficam mais evidentes, mas também a sensação de controle. Assumir o comando de uma situação traz segurança. No campo emocional, menos rigidez e mais escuta fazem diferença.
Cor da sorte: grafite
Número da sorte: 10
Aquário: Ideias criativas surgem, mas precisam de estrutura para sair do papel. O dia favorece planejamento e conversas produtivas. No amor, gestos fora do óbvio fortalecem vínculos.
Cor da sorte: azul royal
Número da sorte: 11
Peixes: Intuição afiadíssima. O dia pede silêncio interno, observação e escolhas guiadas pelo sentir. Evite ambientes ou pessoas que drenam sua energia. Priorize o que te nutre.
Cor da sorte: lavanda
Número da sorte: 7