Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma mudança poderosa de energia marca a semana para todos os signos

O período pede mais consciência, maturidade emocional e escolhas feitas com intenção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana marca uma mudança importante de energia. O ritmo alterna entre impulso, organização e busca por equilíbrio emocional, convidando cada signo a agir com mais consciência. Não é um período para decisões apressadas, mas para observar padrões, ajustar rotas e alinhar ações com o que realmente faz sentido a longo prazo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Depois de dias intensos, 3 signos sentem a vida destravar a partir desta semana

Depois de dias intensos, 3 signos sentem a vida destravar a partir desta semana

Imagem - A sorte muda de ritmo para 3 signos nesta semana (de 5 a 11 de janeiro)

A sorte muda de ritmo para 3 signos nesta semana (de 5 a 11 de janeiro)

Imagem - Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

Áries:

A semana começa com um fortalecimento da autoestima e da criatividade. Ao longo dos dias, o foco se volta para trabalho, disciplina e eficiência. Se você vinha adiando tarefas, este é o momento de rever sua abordagem e encontrar formas mais inteligentes de agir. Explorar ideias novas ajuda a renovar sua motivação.

Dica cósmica: Trabalhe com constância, não apenas com impulso.

Touro:

Mesmo com a produtividade em alta, o início da semana pede mais conexão com o lar e com as relações familiares. Resolver pendências emocionais traz alívio. Nos próximos dias, você se sente mais disposto a cuidar de si e a valorizar o presente, sem tanta cobrança.

Dica cósmica: Estar bem consigo é tão importante quanto produzir.

Gêmeos:

A semana favorece reflexões sobre vínculos passados e escolhas afetivas. Entender o que já foi vivido ajuda a definir melhor o que você deseja daqui para frente. Há uma sensação de preparação para algo maior, mesmo que ainda não esteja totalmente claro.

Dica cósmica: Clareza emocional vem antes de novos começos.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer:

Você encontra mais coragem para se posicionar e expressar sua verdade. Liderar, falar ou decidir se torna mais natural ao longo da semana. Velhos bloqueios começam a perder força quando você reconhece seu próprio valor.

Dica cósmica: Confiar em si é o primeiro passo para avançar.

Leão:

A semana desperta sua autoconfiança e vontade de se expressar com mais autenticidade. Socializar, trocar ideias e criar conexões traz resultados positivos. Há leveza no ar quando você se permite aproveitar mais e controlar menos.

Dica cósmica: Compartilhe sua luz sem medo de ser visto.

Virgem:

Um movimento interno ajuda você a sair de pensamentos repetitivos e a enxergar a vida com mais esperança. A semana favorece organização emocional, gratidão e presença. Valorizar quem está ao seu lado fortalece vínculos importantes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para ser bom.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra:

Você se sente mais consciente do seu valor e dos seus desejos. A semana traz clareza sobre sonhos e metas para o ano, além de fortalecer sua presença pessoal. É um bom momento para alinhar intenção e ação.

Dica cósmica: Escolha o que reflete quem você está se tornando.

Escorpião:

Ambição e foco aumentam, mas a semana pede planejamento e estratégia. Aprender algo novo ou buscar orientação ajuda a estruturar melhor seus próximos passos. Crescimento acontece quando você se prepara com calma.

Dica cósmica: Planejar também é uma forma de poder.

Sagitário:

O período favorece novos interesses, estudos e iniciativas voltadas para o futuro. Uma curiosidade renovada surge e aponta caminhos que podem se desenvolver ao longo do ano. Confie no que desperta entusiasmo.

Dica cósmica: Siga o que expande sua visão de mundo.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio:

Você entra em destaque e começa a refletir sobre conquistas, limites e objetivos financeiros. A semana favorece decisões profissionais mais equilibradas e posicionamentos justos. Manter neutralidade evita conflitos desnecessários.

Dica cósmica: Crescer também exige jogo limpo.

Aquário:

O início da semana chama atenção para parcerias, amizades e expectativas nas relações. É um bom momento para avaliar como você se conecta com os outros e o que espera dessas trocas. Aprendizados surgem da honestidade emocional.

Dica cósmica: Relações saudáveis começam com alinhamento interno.

Peixes:

A semana estimula cooperação, trabalho em equipe e amadurecimento emocional. Você passa a reconhecer melhor seu próprio valor e a confiar no que já construiu. Há espaço para crescer com mais segurança e menos dúvida.

Dica cósmica: Reconheça suas conquistas antes de buscar a próxima meta.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (6 de janeiro) traz decisões sérias no amor, no trabalho e nas relações pessoais

O dia de hoje (6 de janeiro) traz decisões sérias no amor, no trabalho e nas relações pessoais
Imagem - Carta 'O Cavaleiro' domina o Baralho Cigano desta terça (6 de janeiro): anúncio de virada rápida e notícias que mudam o rumo

Carta 'O Cavaleiro' domina o Baralho Cigano desta terça (6 de janeiro): anúncio de virada rápida e notícias que mudam o rumo
Imagem - Anjo da Guarda desta terça (6 de janeiro) alerta 2 signos: bênção financeira trará grande alívio

Anjo da Guarda desta terça (6 de janeiro) alerta 2 signos: bênção financeira trará grande alívio

MAIS LIDAS

Imagem - O código de barras vai ser abolido dos produtos: conheça a nova tecnologia que vai substituir
01

O código de barras vai ser abolido dos produtos: conheça a nova tecnologia que vai substituir

Imagem - Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo
02

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
03

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)
04

Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)