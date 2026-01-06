ASTROLOGIA

Depois de dias intensos, 3 signos sentem a vida destravar a partir desta semana

A semana pede maturidade emocional, mas abre espaço para mais leveza, clareza e bem-estar logo em seguida

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:00

A semana traz ajustes emocionais importantes, especialmente ligados a relações, limites e autocuidado. Não é um período totalmente leve, mas é extremamente necessário. Para alguns signos, encarar sentimentos antigos, rever vínculos e respeitar o próprio ritmo é exatamente o que abre espaço para dias muito melhores logo em seguida. Quanto mais honestidade emocional agora, maior a sensação de alívio depois. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Você ainda sente os reflexos de emoções intensas recentes, principalmente nas relações mais próximas. Velhos padrões, mágoas ou inseguranças podem reaparecer, pedindo uma escolha consciente entre repetir o passado ou encerrar ciclos de vez. Esta semana é sobre soltar o que pesa, mesmo que isso exija conversas difíceis ou novos limites. Ao fazer isso, a sensação de cansaço diminui e a vida começa a fluir com mais leveza nos dias seguintes.

Dica cósmica: Cuidar de si não é se afastar dos outros, é se respeitar o suficiente para não se anular.

Virgem:

A sensibilidade emocional fica mais evidente e pode afetar sua forma de reagir a críticas, cobranças ou tensões nos relacionamentos. A chave da semana é priorizar saúde, descanso e organização interna, mesmo que o trabalho exija muito. Evite confrontos desnecessários e escolha bem as palavras. Ao reduzir o estresse agora, você cria uma base mais sólida para decisões melhores e relações mais estáveis logo depois.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora. Às vezes, pausar já é uma forma de avançar.

Peixes:

Esta é uma semana de revisão emocional profunda, especialmente ligada a amizades, pertencimento e autoestima. Questionamentos internos surgem, mas não para te enfraquecer, e sim para mostrar o que já não faz sentido carregar. O foco deve ser autocuidado, descanso e escolhas mais conscientes, evitando excessos emocionais ou físicos. Ao final desse processo, você sente um alívio claro e uma sensação de liberdade maior para seguir em frente.

Dica cósmica: Olhe para suas emoções com gentileza. A cura começa quando você para de se julgar.