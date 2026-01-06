Acesse sua conta
Depois de dias intensos, 3 signos sentem a vida destravar a partir desta semana

A semana pede maturidade emocional, mas abre espaço para mais leveza, clareza e bem-estar logo em seguida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A semana traz ajustes emocionais importantes, especialmente ligados a relações, limites e autocuidado. Não é um período totalmente leve, mas é extremamente necessário. Para alguns signos, encarar sentimentos antigos, rever vínculos e respeitar o próprio ritmo é exatamente o que abre espaço para dias muito melhores logo em seguida. Quanto mais honestidade emocional agora, maior a sensação de alívio depois. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Você ainda sente os reflexos de emoções intensas recentes, principalmente nas relações mais próximas. Velhos padrões, mágoas ou inseguranças podem reaparecer, pedindo uma escolha consciente entre repetir o passado ou encerrar ciclos de vez. Esta semana é sobre soltar o que pesa, mesmo que isso exija conversas difíceis ou novos limites. Ao fazer isso, a sensação de cansaço diminui e a vida começa a fluir com mais leveza nos dias seguintes.

Dica cósmica: Cuidar de si não é se afastar dos outros, é se respeitar o suficiente para não se anular.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem:

A sensibilidade emocional fica mais evidente e pode afetar sua forma de reagir a críticas, cobranças ou tensões nos relacionamentos. A chave da semana é priorizar saúde, descanso e organização interna, mesmo que o trabalho exija muito. Evite confrontos desnecessários e escolha bem as palavras. Ao reduzir o estresse agora, você cria uma base mais sólida para decisões melhores e relações mais estáveis logo depois.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora. Às vezes, pausar já é uma forma de avançar.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Peixes:

Esta é uma semana de revisão emocional profunda, especialmente ligada a amizades, pertencimento e autoestima. Questionamentos internos surgem, mas não para te enfraquecer, e sim para mostrar o que já não faz sentido carregar. O foco deve ser autocuidado, descanso e escolhas mais conscientes, evitando excessos emocionais ou físicos. Ao final desse processo, você sente um alívio claro e uma sensação de liberdade maior para seguir em frente.

Dica cósmica: Olhe para suas emoções com gentileza. A cura começa quando você para de se julgar.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Câncer Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

