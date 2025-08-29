SAÚDE E BEM-ESTAR

Corrida prejudica os joelhos? Especialista esclarece qual risco real de correr

Descubra por que a corrida não prejudica seus joelhos, mas sim os fortalece e protege

Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:15

Correr é um dos exercícios físicos mais democráticos que existem Crédito: Freepik

Correr é uma das atividades físicas mais acessíveis e populares, mas carrega um mito antigo: a ideia de que a prática faz mal para os joelhos. Essa crença é tão difundida que muitas pessoas evitam o esporte por medo de desenvolver problemas a longo prazo.

No entanto, a ciência sugere o oposto. Longe de desgastar as articulações, a corrida pode, na verdade, ajudar a mantê-las fortes e saudáveis.

Cada vez que seu pé toca o chão durante a corrida, seu corpo absorve uma força equivalente a cerca de duas a três vezes o seu peso corporal. É fácil imaginar essa carga indo direto para os joelhos – e, de certo modo, vai.

Seus joelhos absorvem três vezes mais carga durante a corrida do que durante a caminhada. Mas isso não é um problema. Na verdade, essa carga é essencial para a saúde e longevidade das articulações.

O corpo se adapta ao impacto da corrida

O corpo humano não é um sistema estático que se desgasta com o tempo. Pelo contrário, é um sistema vivo e dinâmico que se adapta em resposta às cargas que lhe são impostas. Suas articulações do joelho são incrivelmente fortes e feitas para se mover.

A cartilagem, por exemplo, é um tecido flexível que protege os ossos da articulação. Estudos mostram que, quando a carga é retirada – por exemplo, durante repouso prolongado –, os ossos e a cartilagem começam a se deteriorar.

O impacto da corrida na saúde dos joelhos

Correr pode até parecer uma atividade de impacto relativamente alto, mas os pesquisadores sugerem que essa carga temporária é um processo importante que facilita a entrada de nutrientes na cartilagem, ajudando-a a se adaptar e se tornar mais forte.

Inclusive, evidências mostram que corredores tendem a ter cartilagem mais espessa nos joelhos do que pessoas que não praticam a modalidade.

Além disso, corredores também costumam ter uma melhor densidade mineral óssea. Já foi até sugerido que quanto mais você corre, mais protegido está contra o desenvolvimento de osteoartrite.

Todo esse cenário indica que a corrida faz bem para a saúde e longevidade dos joelhos, mesmo antes de considerarmos os muitos benefícios para o coração e para a saúde metabólica.

Comecei a correr mais tarde, e agora?

Ainda não existem evidências sólidas que examinem o que acontece quando alguém começa a correr mais tarde na vida. No entanto, outras pesquisas sugerem que a prática é provavelmente segura e eficaz.

Um estudo de 2020 demonstrou que adultos mais velhos que começaram a praticar treino de saltos de alta intensidade não só tiveram melhorias na força e na função, como também consideraram a prática segura e agradável.

Considerando que esse tipo de treino gera cargas articulares muito maiores do que a corrida, há uma boa indicação de que começar a correr mais tarde na vida também será seguro e eficaz.

Porém, é essencial que você comece devagar. Como em qualquer tipo de exercício, seus músculos e articulações precisam de tempo para se adaptar.

A má fama da corrida

Por que, então, esse mito de que a corrida faz mal persiste? A resposta pode estar nas lesões. Apesar de todos os benefícios, quase metade dos corredores sofre algum tipo de lesão a cada ano, e as lesões no joelho estão entre as mais comuns.