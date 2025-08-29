Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corrida prejudica os joelhos? Especialista esclarece qual risco real de correr

Descubra por que a corrida não prejudica seus joelhos, mas sim os fortalece e protege

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:15

Correr é um dos exercícios físicos mais democráticos que existem
Correr é um dos exercícios físicos mais democráticos que existem Crédito: Freepik

Correr é uma das atividades físicas mais acessíveis e populares, mas carrega um mito antigo: a ideia de que a prática faz mal para os joelhos. Essa crença é tão difundida que muitas pessoas evitam o esporte por medo de desenvolver problemas a longo prazo.

No entanto, a ciência sugere o oposto. Longe de desgastar as articulações, a corrida pode, na verdade, ajudar a mantê-las fortes e saudáveis.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO

Nike Pegasus por Reprodução
Hoka Clifton por Reprodução
Mizuno Wave Ride por Reprodução
Hoka Bondi por Reprodução
New Balance 1080 por Reprodução
Adidas Ultraboost por Reprodução
Reebok Nano por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Salomon Speedcross por Reprodução
ASICS GEL-Cumulus por Reprodução
ASICS GEL-Nimbus por Reprodução
Brooks Ghost por Reprodução
Brooks Adrenaline Gts por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Nike Air Zoom Pegasus por Reprodução
1 de 15
Nike Pegasus por Reprodução

Cada vez que seu pé toca o chão durante a corrida, seu corpo absorve uma força equivalente a cerca de duas a três vezes o seu peso corporal. É fácil imaginar essa carga indo direto para os joelhos – e, de certo modo, vai.

Seus joelhos absorvem três vezes mais carga durante a corrida do que durante a caminhada. Mas isso não é um problema. Na verdade, essa carga é essencial para a saúde e longevidade das articulações.

O corpo se adapta ao impacto da corrida

O corpo humano não é um sistema estático que se desgasta com o tempo. Pelo contrário, é um sistema vivo e dinâmico que se adapta em resposta às cargas que lhe são impostas. Suas articulações do joelho são incrivelmente fortes e feitas para se mover.

Leia mais

Imagem - Esses quatro exercícios vão melhorar seu desempenho na corrida

Esses quatro exercícios vão melhorar seu desempenho na corrida

Imagem - Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

A cartilagem, por exemplo, é um tecido flexível que protege os ossos da articulação. Estudos mostram que, quando a carga é retirada – por exemplo, durante repouso prolongado –, os ossos e a cartilagem começam a se deteriorar.

O impacto da corrida na saúde dos joelhos

Correr pode até parecer uma atividade de impacto relativamente alto, mas os pesquisadores sugerem que essa carga temporária é um processo importante que facilita a entrada de nutrientes na cartilagem, ajudando-a a se adaptar e se tornar mais forte.

Inclusive, evidências mostram que corredores tendem a ter cartilagem mais espessa nos joelhos do que pessoas que não praticam a modalidade.

Além disso, corredores também costumam ter uma melhor densidade mineral óssea. Já foi até sugerido que quanto mais você corre, mais protegido está contra o desenvolvimento de osteoartrite.

Todo esse cenário indica que a corrida faz bem para a saúde e longevidade dos joelhos, mesmo antes de considerarmos os muitos benefícios para o coração e para a saúde metabólica.

Comecei a correr mais tarde, e agora?

Ainda não existem evidências sólidas que examinem o que acontece quando alguém começa a correr mais tarde na vida. No entanto, outras pesquisas sugerem que a prática é provavelmente segura e eficaz.

Um estudo de 2020 demonstrou que adultos mais velhos que começaram a praticar treino de saltos de alta intensidade não só tiveram melhorias na força e na função, como também consideraram a prática segura e agradável.

Considerando que esse tipo de treino gera cargas articulares muito maiores do que a corrida, há uma boa indicação de que começar a correr mais tarde na vida também será seguro e eficaz.

Porém, é essencial que você comece devagar. Como em qualquer tipo de exercício, seus músculos e articulações precisam de tempo para se adaptar.

A má fama da corrida

Por que, então, esse mito de que a corrida faz mal persiste? A resposta pode estar nas lesões. Apesar de todos os benefícios, quase metade dos corredores sofre algum tipo de lesão a cada ano, e as lesões no joelho estão entre as mais comuns.

No entanto, a grande maioria delas é causada por problemas de gerenciamento da carga, e não pela corrida em si. Isso significa que elas surgem quando as pessoas correm demais, muito rápido, sem dar tempo para o corpo se adaptar e se fortalecer.

Mais recentes

Imagem - Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é

Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é
Imagem - Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves

Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves
Imagem - É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua