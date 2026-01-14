FELIZ EM SER PAI!

Criador do Telegram tem 100 filhos e quer mais; empresário procura mulheres para fertilização in vitro

Empresário explicou ainda que está disposto a pagar todos os protocolos de fertilização in vitro

Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:50

Pavel Durov tem 100 filhos Crédito: Reprodução | Instagram

O site de uma clínica de fertilização in vitro em Moscou chamou atenção após após divulgar uma promoção pra lá de inusitada: “Fertlização in vitro gratuita com esperma doado por Pavel Durov. Esta é uma oportunidade única e o número de vagas é limitado”.

Durov é o fundador bilionário e diretor-executivo do Telegram. As mulheres interessadas podem preencher alguns requisitos. A idade não pode ser superior a 37 anos e as condições de saúde devem ser consideradas satisfatórias de acordo com o relatório médico da especialista em reprodução clínica.

Pavel Durov 1 de 7

A clínica ressalta que o bilionário está disposto a pagar todos os protocolos de reprodução in vitro que usem seu esperma. “É uma contribuição muito generosa para a sociedade que vem de alguém disposto a ajudar aqueles que têm o sonho de se tornar pais”, destacou.

O empresário planeja deixar sua fortuna, estimada em US$ 13,9 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomerang, para os mais de cem filhos, segundo a revista francesa Le Point.

Durov é pai de seis filhos com três parceiras diferentes. Ele começou a doar esperma há 15 anos e afirmou que mais de cem bebês foram concebidos dessa maneira. No entanto, ele não quer que seus filhos tenham acesso a sua fortuna durante 30 anos. “Decidi que meus filhos não teriam acesso à minha fortuna até que se passasse um período de 30 anos, a partir de hoje.”

“Quero deixar claro que não faço nenhuma diferença entre meus filhos: há aqueles que foram concebidos naturalmente e aqueles que vêm das minhas doações de esperma. Todos são meus filhos e todos terão os mesmos direitos”, disse ele na entrevista à revista francesa.

O Telegram

Com mais de 1 bilhão de usuários ativos, o Telegram é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. Durov foi acusado no ano passado por autoridades francesas, que alegam que ele foi cúmplice ao permitir que crimes fossem cometidos no aplicativo Telegram. Ele negou as acusações.

Musk faz piada

Uma reportagem do Wall Street Journal destacou que Durov não é o único bilionário a ter um grande número de filhos. Quando o empresário anunciou em publicação que já era pai de cem crianças, o bilionário da Tesla e do X, Elon Musk, que tem 14 filhos, fez piada.