VEM AÍ

Dança dos Famosos confirma primeira participante: 'Poderosa e atrevida'

Edição comemorativa de 20 anos do programa estreia no domingo (3)

"CONFIRMADA! @wanessa é o primeiro nome a formar o elenco do #DançadosFamosos 2025! Ela vem com tudo! #Domingão", divulgou o perfil oficial do Domingão com Huck nas redes sociais. Nos comentários, nomes como Tati Machado e Priscila Fantin, que ganharam as edições do ano passado e de 2023, respectivamente, comemoraram a revelação. >