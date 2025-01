COMENTÁRIO POLÊMICO

Datena afirma que Fernanda Torres ‘tomou o lugar de Bolsonaro’ de ‘mito’

Apresentador fez o comentário após a repercussão da vitória do Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme Drama

De volta ao Tá na Hora, do SBT, o apresentador Datena fez um comentário que viralizou nas redes sociais, ao repercutir a conquista do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por Fernanda Torres. A atriz conquistou o prêmio no último domingo (5), em cerimônia em Los Angeles, por atuação no filme de Walter Salles "Ainda Estou Aqui".