Datena anuncia saída da Rede TV! ao vivo e surpreende Sonia Abrão

Apresentador assinou contrato com outra empresa

Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:47

Notícia pegou Sonia Abrão de supresa Crédito: Reprodução | Rede TV

O apresentador José Luiz Datena, conhecido simplesmente como Datena, anunciou que está deixando a RedeTV! nesta quarta-feira (21) e pegou a também apresentadora Sonia Abrão de surpresa, após conversa durante o programa A Tarde É Sua, da mesma emissora.

“É apenas um até logo. As portas estarão sempre abertas, eu estou indo para um novo desafio. Eu estou um pouco cansado. Não é brincadeira há 30 anos fazer três horas e meia, duas horas de programa de televisão”, disse o apresentador à colega de emissora.

O apresentador explicou que deseja fazer “coisas leves”. “Tô partindo para outra tentativa de fazer programas, mas com menos intensidade. Porque não são duas horas, são duas horas em 30 anos. Então é um acumulado muito grande. Então, vou fazer programa de entrevistas, coisas mais leves, e acho que vai dar certo”, afirmou. O jornalista ainda ressaltou que está “cansado” de fazer programas policiais diários.

De acordo com o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, Datena assinou um contrato com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) no mês passado e comandará um programa de entrevista na TV Brasil. Datena assumiu o telejornal Brasil do Povo em junho de 2025, após uma rápida passagem pelo SBT.