Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Datena anuncia saída da Rede TV! ao vivo e surpreende Sonia Abrão

Apresentador assinou contrato com outra empresa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:47

Notícia pegou Sonia Abrão de supresa
Notícia pegou Sonia Abrão de supresa Crédito: Reprodução | Rede TV

O apresentador José Luiz Datena, conhecido simplesmente como Datena, anunciou que está deixando a RedeTV! nesta quarta-feira (21) e pegou a também apresentadora Sonia Abrão de surpresa, após conversa durante o programa A Tarde É Sua, da mesma emissora.

“É apenas um até logo. As portas estarão sempre abertas, eu estou indo para um novo desafio. Eu estou um pouco cansado. Não é brincadeira há 30 anos fazer três horas e meia, duas horas de programa de televisão”, disse o apresentador à colega de emissora.

Sonia Abrão

Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)
1 de 7
Sonia Abrão por Reprodução (TV/Redes Sociais)

Leia mais

Imagem - Datena passa por cirurgia no coração e revela que situação era 'muito grave': 'Tenho um problema sério'

Datena passa por cirurgia no coração e revela que situação era 'muito grave': 'Tenho um problema sério'

Imagem - Presos celebraram morte de Marcelo Rezende, revela livro proibido 'Diário de Tremembé': 'Só falta Datena'

Presos celebraram morte de Marcelo Rezende, revela livro proibido 'Diário de Tremembé': 'Só falta Datena'

Imagem - Esposa de Datena sofre grave acidente doméstico e é internada em hospital de São Paulo

Esposa de Datena sofre grave acidente doméstico e é internada em hospital de São Paulo

O apresentador explicou que deseja fazer “coisas leves”. “Tô partindo para outra tentativa de fazer programas, mas com menos intensidade. Porque não são duas horas, são duas horas em 30 anos. Então é um acumulado muito grande. Então, vou fazer programa de entrevistas, coisas mais leves, e acho que vai dar certo”, afirmou. O jornalista ainda ressaltou que está “cansado” de fazer programas policiais diários.

De acordo com o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, Datena assinou um contrato com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) no mês passado e comandará um programa de entrevista na TV Brasil. Datena assumiu o telejornal Brasil do Povo em junho de 2025, após uma rápida passagem pelo SBT.

Na EBC, além de um programa de entrevistas, ele também terá um espaço na Rádio Nacional. “A EBC confirma o acordo para ter o jornalista José Luiz Datena na grade de programação tanto da TV Brasil quanto da Rádio Nacional. Os termos do contrato ainda estão em fase de ajuste e ainda não há previsão de data de estreia”, afirmou a empresa no ano passado.

Tags:

Sonia Abrão Datena

Mais recentes

Imagem - Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive
Imagem - Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda
Imagem - Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs