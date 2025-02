LINDÍSSIMA

Deborah Secco posa sensual com look branco com transparência

Look evidenciou ainda mais o corpão da atriz, que está com 45 anos

Fernanda Varela

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 14:41

Deborah Secco Crédito: Divulgação

Deborah Secco esbanjou sensualidade ao publicar fotos de um ensaio fotográfico nesta quarta-feira (05). A atriz aparece com um look branco e cheio de transparência.>

"Por aí!!! Sem filtro, mas com @aledesouza1970", escreveu na legenda, marcando o maquiador no post.>