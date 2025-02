TV

Participantes ficam assustados com fim das duplas no BBB 25: 'Cada um por si'

Daniele e Diego ficaram assustados com decisão

Chega de duplas. O BBB 25 agora funcionará com cada participante lutando sozinho. O anúncio foi dado aos participantes na manhã desta quinta-feira (6), logo após o aviso que todos os participantes, com exceção de Gracyanne Barbosa, estão no Tá Com Nada. A punição veio porque alguns participantes não conseguiram conter a animação diante da presença da musa fitness e se mexeram, o que era proibido.>