Decoração temática, 10 quartos e inspiração em filmes: conheça a mansão de R$ 7 milhões de Ana Castela em Orlando

Imóvel tem suítes personalizadas com temas como 'Harry Potter', 'Divertidamente' e 'Wicked'

O local possui 10 suítes e foi totalmente customizado com temas inspirados em grandes sucessos da cultura pop, como "Harry Potter", "Divertidamente" e "Wicked". Cada ambiente, inclusive, foi transformado em uma experiência imersiva, remetendo aos universos da Disney e Universal Studios - dois dos principais destaques turísticos da região.>

O empreendimento marca a entrada de Ana Castela no mercado imobiliário americano, e o intuito da cantora é alugar a residência por temporada, com foco em famílias, fãs e turistas em busca de vivências personalizadas. A proposta é oferecer aos visitantes uma hospedagem que vai além do convencional, unindo conforto, entretenimento e cenários dignos de um parque temático.

