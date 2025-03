FIM DE UMA ERA

Demitida? Donatella Versace deixa diretoria artística da marca criada por seu irmão após 30 anos

Estilista vai assumir novo papel como embaixadora-chefe da marca

“Foi a maior honra da minha vida continuar o legado do meu irmão Gianni”, declarou Donatella em suas redes sociais. “A Versace está no meu DNA e sempre estará no meu coração.” Ela também deu boas-vindas ao sucessor, Dario Vitale, ex-Miu Miu, destacando sua confiança na nova direção da grife.>