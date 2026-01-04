ASTROLOGIA

Depois de fases difíceis, o amor melhora para 5 signos em janeiro

Um mês que favorece vínculos reais, escolhas conscientes e relações duradouras

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:00

Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Janeiro de 2026 marca um ponto de virada importante na vida afetiva de alguns signos. O mês traz mais maturidade emocional, escolhas conscientes e o desejo real de construir algo estável. Relações deixam de ser confusas ou instáveis e passam a se basear em presença, compromisso e verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Janeiro inaugura um novo capítulo no amor, com mais clareza sobre o que você realmente quer viver a dois. Relações ganham profundidade, segurança e a sensação de que agora existe espaço para algo duradouro.

Dica cósmica: Não aceite menos do que aquilo que te faz sentir em casa.

10 livros para quem é do signo de Câncer 1 de 10

Leão:

Você passa a viver o amor de forma mais livre e autêntica, sem comparações ou expectativas externas. Janeiro ajuda você a redefinir o que faz sentido emocionalmente e a escolher relações que respeitam sua essência.

Dica cósmica: Amar também é se permitir ser quem você é.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10

Virgem:

O mês favorece conexões mais sensíveis, intuitivas e verdadeiras. Você se abre para sentir mais e controlar menos, criando vínculos baseados em empatia e compreensão profunda.

Dica cósmica: Confie no que você sente, não apenas no que faz sentido lógico.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Libra:

Janeiro traz cura emocional e amadurecimento nos relacionamentos. Você aprende a colocar limites claros e entende que amor saudável começa pelo respeito próprio.

Dica cósmica: Limites não afastam o amor certo, eles o aproximam.

10 livros para quem é do signo de Libra 1 de 10

Capricórnio:

O amor ganha prioridade e você sente vontade de dar passos mais sérios ou conscientes. Janeiro ajuda a alinhar sua vida emocional com quem você é hoje, não com antigas versões suas.

Dica cósmica: Construir juntos exige presença emocional, não apenas esforço.