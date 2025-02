PAÍS TROPICAL

Descubra os 3 destinos brasileiros entre os 57 lugares mais bonitos do mundo

Lista da Condé Nast Traveler elencou os lugares mais bonitos do mundo

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 11:05

Com sua rica biodiversidade e beleza natural, o Brasil é um destino imperdível para viajantes de todo o mundo. E agora, três de suas localidades mais deslumbrantes foram reconhecidas como alguns dos 57 lugares mais bonitos do planeta pela Condé Nast Traveler. Esses tesouros naturais brasileiros, já consagrados pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, são verdadeiras maravilhas que impressionam e encantam todos que os visitam.>

Os três destinos são: Amazônia, Lençóis Maranhenses e Pantanal. >

1. Amazônia >

O maior bioma do mundo, a Amazônia tem mais de 5 milhões de km² e está presente em nove países da América do Sul, incluindo o Brasil, onde ocupa 60% do território nacional, em 9 estados e mais de 800 municípios. A floresta abriga mais de 40 mil espécies vegetais e mais de 5 mil espécies animais, entre aves, répteis, anfíbios, peixes e mamíferos. >

A publicação faz um alerta, para além do turismo, sobre as queimadas que a região enfrenta e menciona os incêndios na localidade e o impacto das mudanças climáticas sobre a Amazônia.>

2. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses>

Localizado no coração do Maranhão, o Parque Nacional dos Lençois Maranhenses é palco de um espetáculo natural único e deslumbrante. Após as chuvas, as dunas de areia dão lugar a lagoas de água cristalina, criando um cenário surreal que atrai visitantes de todo o mundo. Do alto das imponentes dunas, é possível contemplar a magnitude dessa maravilha natural, um verdadeiro tesouro do patrimônio brasileiro. >

3. Pantanal>

O Pantanal, a maior planície inundável do mundo, abrange uma vasta área de aproximadamente 150 mil km², correspondente a 1,8% do território brasileiro. Esse bioma único se estende por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, formando um mosaico de ecossistemas que abriga uma biodiversidade sem precedentes.

