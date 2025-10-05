Detetive causa polêmica ao afirmar que 'toda mulher que malha trai o marido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06:50
Uma fala feita por um detetive durante um episódio de podcast gerou forte repercussão nas redes sociais. O convidado afirmou que “toda mulher que malha trai o marido e que, mais cedo ou mais tarde, isso acabaria acontecendo”, comentário que foi rapidamente criticado por especialistas e internautas.
A declaração, sem qualquer respaldo científico, foi apresentada como opinião pessoal do detetive, que também comentou sobre a rotina de casais que frequentam academias juntos como forma de fortalecer a relação.
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação
De acordo com psicólogos, a infidelidade é um fenômeno multifatorial, relacionado a questões emocionais, comunicacionais e de satisfação dentro do relacionamento. Especialistas reforçam que não há ligação comprovada entre a prática de atividades físicas e a propensão à traição.
A fala abriu espaço para um debate mais amplo sobre confiança, insegurança e os limites pessoais nas relações amorosas. Para os profissionais da área, conversas abertas e honestas entre os parceiros continuam sendo o principal caminho para manter vínculos saudáveis e evitar julgamentos baseados em estereótipos.