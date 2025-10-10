ASTROLOGIA

Dia 10/10 marca novo ciclo para os 12 signos; veja os recados e dicas para não perder 'virada de chave'

Essa combinação gera uma vibração de renovação, coragem e manifestação consciente

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 00:01

Portal 10/10 Crédito: Reprodução

O dia 10 de outubro não é apenas uma data no calendário. Segundo a numerologia, o chamado portal 10/10 representa uma das aberturas energéticas mais importantes do ano. Ele une o número 1, que simboliza ação, liderança e novos começos, ao número 0, que carrega o potencial infinito e a força da criação. Essa combinação gera uma vibração de renovação, coragem e manifestação consciente, indicando um momento ideal para recomeçar com propósito e sabedoria.

De acordo com o site WeMystic, o portal 9/9 de setembro encerrou um ciclo de purificação profunda, enquanto o 10/10 inaugura uma nova frequência voltada à criação e ao equilíbrio. A soma da data completa resulta no número 11, considerado um número mestre que desperta a intuição e amplia a consciência espiritual. Esse alinhamento forma uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, favorecendo decisões guiadas pela fé e pelo instinto.

O número 10 também se conecta à carta da Roda da Fortuna no tarô, arquétipo das mudanças e reviravoltas da vida. Sob essa energia, nada permanece estagnado. O que estava parado começa a se mover e o que parecia perdido encontra novo rumo. Para quem estiver em sintonia, esse movimento representa avanço, prosperidade e clareza de propósito.

O ano de 2025 vibra sob o número 9, que simboliza encerramento de ciclos. Por isso, o portal 10/10 funciona como uma espécie de ensaio para 2026, um ano 1 que trará o impulso dos recomeços. Outubro é o momento ideal para plantar novas sementes, ajustar metas e preparar o terreno para o que virá a seguir.

Confira o que o portal 10/10 reserva para cada signo e como aproveitar essa energia de transformação:

Áries

O portal reacende sua coragem e o desejo de agir. É hora de iniciar algo novo e abandonar situações que drenam sua força. Evite agir por impulso e use a energia do dia para planejar o próximo passo com foco e clareza.

Dica do dia: acenda uma vela vermelha e visualize o fogo abrindo novos caminhos.

Touro

O 10/10 pede que você confie mais no fluxo da vida. Mudanças inesperadas podem alterar sua rotina, mas trarão oportunidades. O desafio é soltar o controle e acreditar que o universo sabe o que faz.

Dica do dia: organize um canto da casa e doe algo de valor simbólico para liberar energia.

Gêmeos

Sua mente estará mais criativa e comunicativa. O portal ativa ideias e reencontros que podem mudar planos. Cuidado com o excesso de dispersão e foque no que realmente faz sentido agora.

Dica do dia: escreva três intenções para os próximos meses e repita em voz alta “minhas palavras constroem meu futuro”.

Câncer

O portal desperta emoções profundas e o desejo de resolver pendências do passado. É o momento de perdoar e cuidar de si com mais gentileza. Tudo o que for curado agora abrirá espaço para um novo amor próprio.

Dica do dia: tome um banho de lavanda e agradeça silenciosamente por tudo o que está sendo liberado.

Leão

A energia do 10/10 reforça sua autoconfiança e vontade de brilhar. Sonhos antigos voltam à tona com nova força. O universo pede que você se expresse com autenticidade, mas sem arrogância.

Dica do dia: olhe-se no espelho e diga “eu confio no meu poder e nas oportunidades que me esperam”.

Virgem

O portal traz clareza para organizar áreas que estavam confusas. Você entenderá o que precisa ser encerrado e o que merece atenção. Evite a autocrítica e aceite que nem tudo precisa ser controlado.

Dica do dia: escreva uma lista de preocupações e queime com segurança, agradecendo pela limpeza emocional.

Libra

Relacionamentos ganham destaque. É tempo de buscar harmonia e resolver conflitos com sinceridade. O portal também favorece reencontros e reconciliações, desde que haja equilíbrio e maturidade emocional.

Dica do dia: acenda um incenso de rosas e mentalize o amor voltando a fluir de forma leve.

Escorpião

O 10/10 ativa um processo profundo de transformação. Você pode sentir o desejo de encerrar algo que já cumpriu seu papel. Mesmo que haja dor, o portal garante que o renascimento será mais poderoso.

Dica do dia: acenda uma vela roxa e visualize uma luz violeta limpando tudo o que já não te pertence.

Sagitário

A energia do portal expande horizontes e estimula o crescimento pessoal. O entusiasmo estará em alta, mas será preciso responsabilidade com promessas e decisões. O momento é ideal para planejar viagens, estudos e novos projetos.

Dica do dia: caminhe ao ar livre e repita mentalmente “confio na direção que o universo me mostra”.

Capricórnio

O 10/10 pede escolhas firmes e alinhadas ao propósito de vida. Você pode sentir que um ciclo está se fechando, mas ele abre espaço para algo maior. O portal traz força para agir com confiança e fé no que está construindo.

Dica do dia: escreva um objetivo de longo prazo e guarde como símbolo do seu compromisso com o novo ciclo.

Aquário

A intuição se torna sua melhor aliada. O portal ativa percepções e insights espirituais poderosos. Sonhos e coincidências podem revelar mensagens importantes. Use o dia para se conectar ao silêncio interior.

Dica do dia: medite por dez minutos e anote o primeiro pensamento que surgir, pois pode ser um sinal.

Peixes

O 10/10 amplifica sua sensibilidade e sua conexão com o invisível. É um ótimo momento para rituais de proteção, oração e limpeza energética. O portal ajuda a dissolver mágoas e renovar a fé.

Dica do dia: prepare um banho de sal grosso e manjericão e visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo.