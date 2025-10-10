ASTROLOGIA

Anjo da guarda avisa sobre laços cortados e ponto final para 2 signos nesta quinta (10)

Dia será marcado por conversas difíceis, mudanças de rumo e libertação espiritual para quem tiver coragem de encarar a verdade

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 00:01

O anjo da purificação chega nesta quinta-feira (10) com uma missão clara: cortar o que já perdeu sentido. A energia de Marte e Plutão intensifica emoções, acelera decisões e força o encerramento de situações que vinham se arrastando. O universo pede coragem para enfrentar a realidade e maturidade para deixar o que precisa ir. Para Áries e Aquário, o dia será especialmente decisivo e transformador.

Áries

O anjo guardião de Áries sopra um alerta sobre impulsividade e conflitos. O signo, regido por Marte, está mais explosivo do que o normal e pode acabar rompendo relações importantes por agir no calor do momento. O céu do dia pede calma, escuta e discernimento. Nem todo confronto precisa virar guerra.

Uma situação que vinha te incomodando há tempos pode chegar ao limite. Isso pode envolver alguém do trabalho, um parceiro amoroso ou até uma amizade antiga. O anjo pede para você observar o que ainda vale o esforço e o que só tem te drenado energia. O desapego será sua maior proteção hoje.

Em vez de lutar para manter o que está ruindo, confie que o universo está tirando o que não combina mais com o seu propósito. O anjo de Áries reforça: o verdadeiro poder não está em reagir, mas em saber quando silenciar e seguir.

Aquário

O anjo de Aquário anuncia um dia de cortes e revelações. O signo pode ser surpreendido por uma atitude inesperada de alguém próximo, o que trará à tona sentimentos que estavam escondidos. Essa ruptura não precisa ser negativa, ela vem para libertar.

A energia do dia pede honestidade emocional e firmeza para não voltar atrás em decisões que você sabe que são necessárias. Relacionamentos que limitam, ambientes que pesam e conexões que drenam sua energia espiritual podem se desfazer agora, e isso é um sinal de proteção.

O anjo da guarda de Aquário pede que você veja a ruptura como um recomeço. Mesmo que algo termine, novas portas se abrirão. O que sai do seu caminho hoje abre espaço para o novo ciclo que começa ainda neste mês, mais alinhado com sua essência e seus ideais.

