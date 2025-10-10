Dia de decisões firmes e recomeços: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta sexta, 10 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 00:30
As cartas do tarot revelam um dia de decisões e recomeços. Nesta sexta-feira (10), cada signo recebe uma energia diferente para lidar com escolhas, afetos e desafios. O céu espiritual indica que a clareza será o ponto-chave: quem agir com consciência tende a transformar o rumo das situações e abrir espaço para novas conquistas.
Tarot
Áries – O Carro
A energia é de movimento e vitória. Use a força mental para manter o foco no que deseja alcançar.
Conselho: não disperse sua energia em brigas pequenas.
Touro – O Sol
Dia de clareza e boas notícias. Situações que estavam confusas tendem a se resolver.
Conselho: aceite elogios e comemore conquistas, mesmo as discretas.
Gêmeos – A Temperança
O momento pede equilíbrio e paciência. Evite julgamentos apressados e procure harmonizar os sentimentos.
Conselho: a serenidade será sua melhor aliada.
Câncer – A Lua
Sensibilidade à flor da pele. Confie na intuição, mas evite agir apenas pelo emocional.
Conselho: não tire conclusões antes de ter todas as informações.
Leão – O Imperador
A carta indica liderança e estrutura. Decisões firmes trarão resultados positivos.
Conselho: mantenha a disciplina e use seu poder com sabedoria.
Virgem – O Eremita
Dia de introspecção e reflexão. Evite dispersões e priorize o que é essencial.
Conselho: ouça o silêncio e aprenda com ele.
Libra – Os Enamorados
Escolhas importantes surgem no campo afetivo e profissional.
Conselho: siga o que o coração diz, mas analise com racionalidade antes de decidir.
Escorpião – A Morte
Transformações inevitáveis estão a caminho. Deixe ir o que não cabe mais.
Conselho: confie na força do recomeço.
Sagitário – A Estrela
Esperança e inspiração guiam o dia. É um ótimo momento para acreditar nos sonhos.
Conselho: cultive o otimismo e inspire quem está ao redor.
Capricórnio – A Justiça
Decisões precisam ser tomadas com equilíbrio e razão.
Conselho: seja justo consigo e com os outros, mesmo em situações desafiadoras.
Aquário – O Mago
A carta indica iniciativa e poder de realização. Ideias ganham forma e força.
Conselho: use seu talento para transformar planos em ação.
Peixes – A Sacerdotisa
Dia de percepção e sabedoria interior. Fique mais atento ao seu redor.
Conselho: observe mais do que fale e permita que o universo revele o que ainda não está claro.