TAROT

Dia de decisões firmes e recomeços: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta sexta, 10 de outubro

Cartas indicam transformações e oportunidades para quem seguir a intuição nesta sexta-feira

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 00:30

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot revelam um dia de decisões e recomeços. Nesta sexta-feira (10), cada signo recebe uma energia diferente para lidar com escolhas, afetos e desafios. O céu espiritual indica que a clareza será o ponto-chave: quem agir com consciência tende a transformar o rumo das situações e abrir espaço para novas conquistas.

Tarot 1 de 14

Áries – O Carro

A energia é de movimento e vitória. Use a força mental para manter o foco no que deseja alcançar.

Conselho: não disperse sua energia em brigas pequenas.

Touro – O Sol

Dia de clareza e boas notícias. Situações que estavam confusas tendem a se resolver.

Conselho: aceite elogios e comemore conquistas, mesmo as discretas.

Gêmeos – A Temperança

O momento pede equilíbrio e paciência. Evite julgamentos apressados e procure harmonizar os sentimentos.

Conselho: a serenidade será sua melhor aliada.

Câncer – A Lua

Sensibilidade à flor da pele. Confie na intuição, mas evite agir apenas pelo emocional.

Conselho: não tire conclusões antes de ter todas as informações.

Leão – O Imperador

A carta indica liderança e estrutura. Decisões firmes trarão resultados positivos.

Conselho: mantenha a disciplina e use seu poder com sabedoria.

Virgem – O Eremita

Dia de introspecção e reflexão. Evite dispersões e priorize o que é essencial.

Conselho: ouça o silêncio e aprenda com ele.

Libra – Os Enamorados

Escolhas importantes surgem no campo afetivo e profissional.

Conselho: siga o que o coração diz, mas analise com racionalidade antes de decidir.

Escorpião – A Morte

Transformações inevitáveis estão a caminho. Deixe ir o que não cabe mais.

Conselho: confie na força do recomeço.

Sagitário – A Estrela

Esperança e inspiração guiam o dia. É um ótimo momento para acreditar nos sonhos.

Conselho: cultive o otimismo e inspire quem está ao redor.

Capricórnio – A Justiça

Decisões precisam ser tomadas com equilíbrio e razão.

Conselho: seja justo consigo e com os outros, mesmo em situações desafiadoras.

Aquário – O Mago

A carta indica iniciativa e poder de realização. Ideias ganham forma e força.

Conselho: use seu talento para transformar planos em ação.

Peixes – A Sacerdotisa

Dia de percepção e sabedoria interior. Fique mais atento ao seu redor.