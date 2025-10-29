Dia promete viradas inesperadas e revelações para vários signos; veja as previsões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 03:00
Hoje traz uma energia de virada suave, daquelas que transformam a rotina sem alarde. É um bom momento para agir com presença, dizer 'sim' ao novo e deixar o destino surpreender. Pequenas decisões conscientes terão grande impacto, e a intuição será o seu melhor guia. Veja a previsão do site "Times of India".
A criança de cada signo
Áries: O dia pode trazer um acontecimento inesperado, mas positivo. Uma mensagem ou encontro muda o tom das horas e renova seu ânimo. Deixe espaço para o imprevisto, ele pode ser exatamente o que faltava.
Dica cósmica: Diga “sim” a algo que não estava nos planos.
Touro: Um toque de coragem abre portas importantes. Você não precisa dar um salto, basta um passo firme para que tudo se reorganize. O que parecia distante começa a se aproximar quando você confia em si.
Dica cósmica: Use a voz com leveza, mas não a esconda.
Gêmeos: Hoje é o dia perfeito para cuidar das pendências e pensar no futuro com maturidade. Fazer agora o que você vinha adiando trará alívio imediato. Seu foco será sua melhor ferramenta.
Dica cósmica: Resolva uma tarefa que ficou parada há dias.
Câncer: A tentativa de controlar tudo pode ser cansativa. O universo pede leveza e fé nos processos. Solte um pouco as rédeas e confie que o que é seu encontrará o caminho até você.
Dica cósmica: Escolha uma preocupação para deixar ir.
Leão: A forma como você começa o dia define seu brilho. Crie um ritual de manhã, algo que alimente o espírito antes das obrigações. Isso muda toda a vibração das horas seguintes.
Dica cósmica: Evite checar o celular assim que acordar.
Veja as características dos signos
Virgem: Pressa e perfeição não combinam com produtividade. Hoje, reduza a carga e faça as coisas com calma. Quando você respeita seu próprio ritmo, tudo flui com mais clareza.
Dica cósmica: Prefira fazer menos, mas com presença.
Libra: A harmonia que você busca começa com uma única escolha consciente. Uma decisão simples pode equilibrar todo o dia. Confie no seu senso natural de medida e elegância emocional.
Dica cósmica: Comece o dia com um gesto de gentileza.
Escorpião: Pequenos hábitos sustentam grandes transformações. Hoje, concentre-se em um só: acordar no mesmo horário, meditar ou se alimentar melhor. Isso criará uma base sólida para o restante da semana.
Dica cósmica: Repita uma boa ação até que ela vire rotina.
Sagitário: Celebre as vitórias discretas, elas constroem confiança e te aproximam dos grandes sonhos. A alegria de hoje vem de reconhecer o quanto você já caminhou.
Dica cósmica: Liste três conquistas, por menores que pareçam.
Capricórnio: Foque no que está funcionando e pare de dar tanta força aos problemas. O que você valoriza cresce, inclusive as soluções. Ver o progresso com gratidão muda toda a energia ao redor.
Dica cósmica: Encontre três motivos reais para agradecer.
Aquário: O dia pede calma e consciência nas respostas. Nem tudo precisa de reação imediata. Quando você pausa antes de agir, a clareza se multiplica e o controle emocional retorna.
Dica cósmica: Respire fundo antes de responder algo importante.
Peixes: Hoje favorece a autenticidade e o prazer em ser quem você é. Ouça o que te inspira, não o que te cobram. A alegria se esconde nas escolhas que nascem da alma, não da obrigação.
Dica cósmica: Faça algo que desperte sua essência criativa.