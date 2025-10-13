Acesse sua conta
Diarista devolve carteira cheia de dinheiro ao dono e história de honestidade comove

Um gesto simples de honestidade que virou exemplo de humanidade em Goiânia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:00

Atitude emocionou ambos os envolvidos
Atitude emocionou ambos os envolvidos Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

Nem sempre os atos de bondade ganham manchetes, mas, quando acontecem, são capazes de inspirar. Em Goiânia, a diarista Mirna de Matos, de 43 anos, encontrou uma carteira com documentos e R$ 300 no caminho de casa após sair do supermercado.

Em vez de ignorar ou se apropriar do valor, ela iniciou imediatamente a busca pelo dono. O gesto se tornou um exemplo de empatia e honestidade em tempos em que muitos acreditam ser raro encontrar atitudes assim.

O encontro inesperado que mudou dois dias comuns 

Ao caminhar para casa, Mirna percebeu a carteira caída na calçada. Dentro dela, havia dinheiro e documentos que identificavam o jovem Rodrigo Gonçalves da Silva, de 23 anos. Sem pensar em hesitar, a diarista decidiu que precisaria localizar o dono, pois sabia que aquela perda poderia significar muito mais do que simples papéis.

Rodrigo, que enfrenta dificuldades financeiras e mora sozinho, revelou que estava desesperado. Para ele, o dinheiro era fundamental para sobreviver, e os documentos perdidos representavam ainda mais transtorno. Quando recebeu a notícia de que a carteira havia sido encontrada, sentiu um alívio indescritível.

O reencontro aconteceu no bairro Jardim Novo Mundo, onde Mirna mora. Rodrigo foi até a casa dela para recuperar o pertence e não conteve a emoção ao perceber que todo o dinheiro estava intacto.

