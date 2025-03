CARREIRA INTERNACIONAL

Do planalto para Miami: Gusttavo Lima desiste da presidência e mira no mercado latino-hispânico

Gusttavo Lima desistiu de se candidatar a presidente da República nas eleições de 2026 para focar em carreira internacional

Após meses de especulação sobre sua possível candidatura, Gusttavo Lima decidiu abandonar os planos políticos e direcionar toda a sua energia para a expansão no mercado latino-hispânico. O cantor revelou que deseja contribuir com o Brasil de outras formas, sem a necessidade de ocupar um cargo público. >

Álbum em espanhol e parcerias

O "Embaixador" já está nos preparativos para seu primeiro álbum em espanhol, que será gravado nos próximos dias em Miami, nos Estados Unidos. O projeto contará com faixas influenciadas pela bachata e outras fusões musicais voltadas para o público latino. Para impulsionar essa nova fase, Gusttavo Lima assinou contrato com o selo 5020 Records, da Sony Music Internacional, e contará com a gestão de Dody Sirena, empresário que por anos esteve à frente da carreira de Roberto Carlos. >