CELEBRIDADES EM CRISE

Do sucesso à falência: veja os famosos que quase perderam tudo

Ex-globais e estrelas internacionais enfrentam dívidas, falência e apelos por ajuda nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2025 às 10:00

Dedé Santana, Nicolas Cage e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

“Dinheiro na mão é vendaval”, como canta Paulinho da Viola. A frase ecoa com ainda mais força ao se observar a trajetória de artistas que, mesmo após fama e cachês milionários, viram sua estabilidade financeira desmoronar. De ídolos da televisão brasileira a celebridades internacionais, nomes como Cláudio Corrêa e Castro, Dedé Santana e Nicolas Cage enfrentaram sérias dificuldades econômicas. Confira a seguir os casos mais emblemáticos. >

Cláudio Corrêa e Castro: do estrelato ao Retiro dos Artistas

Cláudio Corrêa e Castro Crédito: Reprodução

Veterano da TV Globo, com mais de 50 novelas no currículo, Cláudio Corrêa e Castro enfrentou o colapso financeiro pouco antes de falecer, em 2005. Após uma separação, problemas de saúde e a falta de recursos, ele se mudou para o Retiro dos Artistas, em 2003.>

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o ator revelou: “Tive problemas pessoais graves e não tinha para onde ir. Precisava estar num lugar como o Retiro, onde eu não gastasse nada e cuidassem de mim”. E acrescentou: “Sou péssimo administrador. Ganhei muito bem, mas não soube controlar meu dinheiro. Comprava tudo sem pensar. Nunca soube dizer não”.>

Dado Dolabella tem insolvência decretada na Justiça

Dado Dolabella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Dado Dolabella, conhecido por papéis em novelas e por polêmicas públicas, teve a insolvência civil decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão veio após mais de dez meses de aluguel atrasado de um imóvel de 320 m² no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense. A dívida, iniciada em 2013, ultrapassa R$ 450 mil, e, segundo documentos obtidos pelo colunista Lucas Pasin, a Justiça não localizou bens em nome do ator para cobrir o débito.>

Dedé Santana vende mansão para quitar dívidas

Dedé Santana Crédito: Reprodução

Mesmo após o sucesso estrondoso com Os Trapalhões, Dedé Santana viu sua fortuna escorrer pelas mãos. Em 2016, colocou à venda sua mansão de 27 cômodos em Itajaí (SC), avaliada em R$ 2 milhões, para pagar outra casa no Rio. Em entrevista ao Domingo Espetacular, desabafou sobre a má administração financeira do grupo.>

“Tudo que eu via eu queria comprar, cheguei a ter oito carros na garagem. Os três [Dedé, Mussum e Zacarias] perderam tudo. Nós pegamos uns caras que estavam administrando o dinheiro, pegavam o dinheiro do imposto de renda e não pagavam o imposto de renda. E assim nós ficamos sem nada”, lamentou.>

Marcos Oliveira recorre a rifa para sobreviver

Personagem Beiçola, da série "A Grande Família" Crédito: Reprodução I A Grande Família

Conhecido por interpretar o Beiçola em A Grande Família, Marcos Oliveira vive com dificuldades financeiras agravadas pela pandemia. Sem conseguir trabalho fixo, o ator, de 66 anos, realizou uma rifa de um celular por R$ 50 para custear despesas básicas.>

Pelas redes sociais, ele lamentou a reação de parte do público: “Sinceramente, não sei por que as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo”.>

Nicolas Cage: ilhas, castelos e uma dívida milionária

Nicolas Cage Crédito: Divulgação

Vencedor do Oscar e astro de grandes produções, Nicolas Cage acumulou uma dívida de US$ 6 milhões com o governo americano em 2012, segundo o TMZ. O ator chegou a colocar à venda sua mansão em Malibu por US$ 30 milhões para abater o débito.>