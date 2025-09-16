Dor nas articulações podem ser reduzidas com alimentos anti-inflamatórios; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:15
A dor articular é um incômodo que limita movimentos simples do dia a dia. Além dos tratamentos médicos, especialistas destacam que a alimentação tem papel chave na redução da inflamação.
Dor no joelho e nas articulações
Certos alimentos apresentam compostos que ajudam a proteger as articulações e aliviar sintomas. A boa notícia é que muitos deles já fazem parte da dieta brasileira.
Com escolhas certas, é possível fortalecer ossos, músculos e cartilagens, reduzindo desconfortos e prevenindo complicações futuras. Veja os alimentos que podem ajudar.
A inflamação é uma resposta natural do corpo, mas quando se torna crônica prejudica as articulações. Uma dieta equilibrada pode ajudar a controlar esse processo e trazer mais qualidade de vida.
Compostos como ômega-3, antioxidantes e polifenóis atuam diretamente na redução de mediadores inflamatórios. Isso contribui para menos rigidez e dores persistentes.
Segundo a Sociedade Espanhola de Reumatologia, a escolha de alimentos certos pode até reduzir a necessidade de anti-inflamatórios em casos leves, promovendo mais bem-estar no dia a dia.
Esses ingredientes, quando consumidos com frequência, ajudam a prevenir dores e manter as articulações saudáveis por mais tempo.
Uma das maneiras mais simples de aproveitar esses alimentos é usá-los em receitas práticas, que se encaixam na rotina e ainda trazem sabor.
Uma salada de espinafre com nozes e morango, temperada com azeite e suco de laranja, combina antioxidantes e vitaminas em uma refeição leve.
Outra sugestão é preparar salmão assado com limão e brócolis. Para os lanches, o smoothie de frutas vermelhas com chia é refrescante e cheio de nutrientes.