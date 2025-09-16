SAÚDE

Dor nas articulações podem ser reduzidas com alimentos anti-inflamatórios; veja lista

Certos alimentos apresentam compostos que ajudam a proteger as articulações e aliviar sintomas

Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:15

Veja como incluir ingredientes no cardápio para reduzir dor e rigidez Crédito: Freepik

A dor articular é um incômodo que limita movimentos simples do dia a dia. Além dos tratamentos médicos, especialistas destacam que a alimentação tem papel chave na redução da inflamação.

Dor no joelho e nas articulações 1 de 10

Certos alimentos apresentam compostos que ajudam a proteger as articulações e aliviar sintomas. A boa notícia é que muitos deles já fazem parte da dieta brasileira.

Com escolhas certas, é possível fortalecer ossos, músculos e cartilagens, reduzindo desconfortos e prevenindo complicações futuras. Veja os alimentos que podem ajudar.

Como a dieta pode reduzir inflamações

A inflamação é uma resposta natural do corpo, mas quando se torna crônica prejudica as articulações. Uma dieta equilibrada pode ajudar a controlar esse processo e trazer mais qualidade de vida.

Compostos como ômega-3, antioxidantes e polifenóis atuam diretamente na redução de mediadores inflamatórios. Isso contribui para menos rigidez e dores persistentes.

Segundo a Sociedade Espanhola de Reumatologia, a escolha de alimentos certos pode até reduzir a necessidade de anti-inflamatórios em casos leves, promovendo mais bem-estar no dia a dia.

Alimentos que ajudam a aliviar dores

Peixes oleosos (salmão, sardinha, atum): ricos em ômega-3, modulam inflamações.

(salmão, sardinha, atum): ricos em ômega-3, modulam inflamações. Folhas verdes (couve, espinafre): antioxidantes que protegem tecidos articulares.



(couve, espinafre): antioxidantes que protegem tecidos articulares. Frutas cítricas e vermelhas (laranja, cereja, morango): fontes de vitamina C.



(laranja, cereja, morango): fontes de vitamina C. Nozes e amêndoas: magnésio e gorduras boas que fortalecem ossos e músculos.



magnésio e gorduras boas que fortalecem ossos e músculos. Azeite extravirgem: polifenóis que preservam cartilagem e reduzem inflamação.



Esses ingredientes, quando consumidos com frequência, ajudam a prevenir dores e manter as articulações saudáveis por mais tempo.

Formas fáceis de incluir no cardápio

Uma das maneiras mais simples de aproveitar esses alimentos é usá-los em receitas práticas, que se encaixam na rotina e ainda trazem sabor.

Uma salada de espinafre com nozes e morango, temperada com azeite e suco de laranja, combina antioxidantes e vitaminas em uma refeição leve.