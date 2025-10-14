Acesse sua conta
Duas falhas absurdas envolvendo Maria de Fátima na reta final de Vale Tudo

Desfecho da vilã no remake da novela tem deixado a desejar com pontas soltas; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:23

Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

A reta final de "Vale Tudo" tem deixado uma série de pontas soltas na trama de Maria de Fátima (Bella Campos) que não fazem sentido. A personagem precisou procurar, de uma hora para a outra, um emprego de "carteira assinada" em uma padaria para se sustentar. Mas esse desfecho deixou a história confusa.

Antes de Odete Roitman (Debora Bloch) ser assassinada, a ricaça estava sendo chantageada pela filha de Raquel (Taís Araújo). Fátima exigia dinheiro da empresária em várias oportunidade, e a dona da TCA acatava as exigências para manter seus segredos ocultos. A aspirante a influenciadora recebia uma mesada generosa e vivia em um apart pago por Odete.

Fátima teria conseguido cerca de R$ 1 milhão com as chantagens. Ela não comprou imóveis, não investiu o dinheiro e não fez grandes aquisições. Também não bancava ninguém, não tinha contas enormes para pagar e nem fez viagens. Então o que aconteceu com a fortuna? 

Além disso, a trambiqueira está grávida, e César (Cauã Reymond) é o pai. O modelo, por sua vez, herdou 50% da TCA após a morte de Odete (Debora Bloch), ficando bilionário. Portanto, teria como arcar com os custos dos cuidados com o filho desde a gestação, o que não vem ocorrendo.

Ao mesmo tempo, Fátima não pressiona César por dinheiro e, mesmo sabendo da herança que o ex ganhou, a agora atendente de padaria não fez qualquer menção de entrar com uma ação judicial ou, ao menos, buscar um advogado para auxiliar nessa questão. Ela, inclusive, alegará que não tem condições financeiras e deixará o filho para a mãe, Raquel, criar, ao lado de Ivan (Renato Góes).

