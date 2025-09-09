'NORONHE-SE'

É mais de uma? Conheça pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank em Fernando de Noronha

Luana Piovani alfinetou casal após casos de falta de recursos básicos da Ilha dos Famosos

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:57

Csaal é dono de empreedimentos de luxo na localidade Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta semana, Bruno Gagliasso voltou a ser colocado no centro de mais uma polêmica, após alfinetada de Luana Piovani, que costuma assuntos variados, sobretudo em relação a famosos nas redes sociais.

Piovani que não perde a chance de ser holofote na mídia, dessa vez resolveu falar sobre a Ilha de Fernando de Noronha, localizada em Pernambuco. Destino de vários famosos, o local na costa do Nordeste é conhecido pelo comércio superfaturado.

A atriz usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para denunciar a falta de recursos básicos na ilha, como a falta de água. “Na pousada, você encontra um aviso pedindo para economizar água. Mas logo descobre que tem jacuzzi funcionando. Como assim não tem água e tem jacuzzi na ilha?”, disse.

No entanto, o caldo entornou mesmo quando uma seguidora resolveu marcar Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, questionando os “defensores da ilha”. O casal que frequenta com frequência a localidade, são donos de dois empreendimentos na ilha.

“Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”, alfinetou Piovani. Gagliasso não deixou baixo e respondeu a atriz a altura. “Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas", escreveu Bruno em uma das publicações. Depois, o ator completou: "É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas", escreveu nas redes sociais.

Gio Ewbank e Gagliasso são donos de duas pousadas na ilha: Pousada Maria Bonita e Pousada Maria Flor.

Destinada ao público de alto luxo, a Pousada Maria Bonita fica localizada na Floresta Nova, uma das vilas centrais da ilha, com quartos de solteiro e suítes, que podem ser escolhidos para locação. A pousada tem área externa com piscina, 12 suítes equipada com conforto e requinte, enxoval Trousseau, mobília Artefacto e Florence, linha Deca exclusiva nos toaletes e amenities Costa Brazil.

Também na Floresta Nova, a Pousada Maria Floresta tem uma arquitetura. Diferente de bambus, o granito toma espaço em arquitetura contemporânea. Com 12 suítes com 25 m acomoda até duas pessoas. A hospedagem acontece em dois formatos: suíte em direção ao jardim e suíte vista mar. Os valores podem chegar a mais de R$ 3 mil reais por noite de hospedagem.

