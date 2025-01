TURISMO

Por que turistas têm que pagar taxa diária para permanecer em Fernando de Noronha?

Quem quiser passar um mês no arquipélago precisará pagar mais de R$ 7 mil só para permanecer por lá

O valor é válido para quem quer passar um dia no arquipélago. Como é progressiva, a taxa da diária vai aumentando de acordo com a quantidade de dias no local. Ou seja, não é que a diária custa R$ 101,33, esse é o valor de um dia. Se você quiser passar uma semana, por exemplo, o valor salta para R$ 644,43, e não para R$ 709, 31 (R$ 101,33 multiplicado por sete).>