Eles sabem quando estamos tristes: cães são capazes de perceber as emoções humanas e se apegar emocionalmente

Agência Correio
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:00
Um estudo brasileiro publicado na revista “Evolutionary Human Sciences” traz revelações fascinantes sobre o comportamento dos nossos melhores amigos.
O trabalho discute a habilidade canina de perceber sentimentos e reagir a eles.
As pesquisadoras Nátalia Albuquerque e Briseida Resende, da USP, lideram essa discussão acadêmica importante.
O objetivo do artigo é ampliar o debate sobre a cognição animal na comunidade científica.
Existem dois pilares fundamentais para entender como os cães processam as informações emocionais que transmitimos.
De acordo com a pesquisa, isso envolve tanto a história da espécie quanto a vida individual.
Ainda que o processo exato seja um mistério, a sobrevivência canina parece ligada à empatia.
“A seleção natural pode ter atuado no sentido de favorecer a sobrevivência de cães mais hábeis para aprender sobre as expressões das emoções dos humanos”, ressalta Briseida.
Os cães utilizam as informações emocionais para tomar decisões práticas no dia a dia.
Eles escolhem interagir com humanos que apresentam expressões positivas, mostrando uma inteligência social avançada.
Dessa forma, a conexão entre homem e cão se fortaleceu através da compreensão mútua de sinais.
Segundo Nátalia, “essas habilidades foram críticas para a aproximação das duas espécies, para o estabelecimento de laços e para a manutenção dos relacionamentos”.
O artigo finaliza apontando que ainda há muito para descobrir sobre o universo psíquico dos animais.
Fatores como a cultura e o ambiente onde o cão vive são variáveis cruciais.
Nesse sentido, o foco das futuras discussões deve ser a personalidade e o apego emocional.
Somente através desse entendimento profundo conseguiremos compreender a verdadeira essência da vida canina.