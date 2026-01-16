Acesse sua conta
Eles sabem quando estamos tristes: cães são capazes de perceber as emoções humanas e se apegar emocionalmente

Saiba como a ciência explica a reação dos pets diante de expressões de raiva ou alegria

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:00

Ainda que o processo exato seja um mistério, a sobrevivência canina parece ligada à empatia
Ainda que o processo exato seja um mistério, a sobrevivência canina parece ligada à empatia Crédito: Freepik

Um estudo brasileiro publicado na revista “Evolutionary Human Sciences” traz revelações fascinantes sobre o comportamento dos nossos melhores amigos.

O trabalho discute a habilidade canina de perceber sentimentos e reagir a eles.

As pesquisadoras Nátalia Albuquerque e Briseida Resende, da USP, lideram essa discussão acadêmica importante.

O objetivo do artigo é ampliar o debate sobre a cognição animal na comunidade científica.

Como os pets interpretam nossos rostos

Existem dois pilares fundamentais para entender como os cães processam as informações emocionais que transmitimos.

De acordo com a pesquisa, isso envolve tanto a história da espécie quanto a vida individual.

Ainda que o processo exato seja um mistério, a sobrevivência canina parece ligada à empatia.

“A seleção natural pode ter atuado no sentido de favorecer a sobrevivência de cães mais hábeis para aprender sobre as expressões das emoções dos humanos”, ressalta Briseida.

A seleção natural dos melhores amigos

Os cães utilizam as informações emocionais para tomar decisões práticas no dia a dia.

Eles escolhem interagir com humanos que apresentam expressões positivas, mostrando uma inteligência social avançada.

Dessa forma, a conexão entre homem e cão se fortaleceu através da compreensão mútua de sinais.

Segundo Nátalia, “essas habilidades foram críticas para a aproximação das duas espécies, para o estabelecimento de laços e para a manutenção dos relacionamentos”.

Desvendando a mente do seu cachorro

O artigo finaliza apontando que ainda há muito para descobrir sobre o universo psíquico dos animais.

Fatores como a cultura e o ambiente onde o cão vive são variáveis cruciais.

Nesse sentido, o foco das futuras discussões deve ser a personalidade e o apego emocional.

Somente através desse entendimento profundo conseguiremos compreender a verdadeira essência da vida canina.

