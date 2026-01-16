Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Injeção consegue hackear células imunes e transformá-las em soldados prontos para combater o câncer

Técnica injeta “instruções” no tumor e reprograma macrófagos sem retirar células do paciente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18:00

Método usa nanopartículas com mRNA e mira o microambiente tumoral para acelerar a resposta imune
Método usa nanopartículas com mRNA e mira o microambiente tumoral para acelerar a resposta imune Crédito: Ilustração/Correio

Uma injeção experimental propõe atacar tumores sólidos sem retirar células do paciente. A ideia é transformar células de defesa que já vivem no tumor em combatentes anticâncer dentro do próprio organismo.

Desenvolvida por pesquisadores do KAIST, a técnica reprograma macrófagos e tenta contornar barreiras que dificultam a imunoterapia em larga escala. Com isso, busca um salto em velocidade e simplicidade.

O caminho é direto: levar instruções ao microambiente tumoral para acionar uma resposta imune mais eficiente. Assim, o método reduz etapas e pretende ganhar agilidade no combate ao câncer.

Câncer de pele

Pintas com mais de 6 mm podem indicar câncer de pele e precisam de avaliação médica  por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
Observar a pele é fundamental para identificar precocemente sinais de doenças, incluindo o câncer de pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Algumas pintas na pele podem ser câncer de pele  por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Câncer de pele no couro cabeludo: conheça os cuidados para se proteger por Shutterstock
Exposição excessiva aos raios ultravioletas aumenta o risco de câncer de pele  por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O uso do protetor solar é fundamental para ajudar na prevenção do câncer de pele  por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
Protetor solar mantém a hidratação da pele e evita o risco de câncer  por
O uso do protetor solar é importante para prevenir o câncer de pele  por
Observar a pele é importante para ajudar a identificar o câncer  por
Câncer de pele por Shutterstock
Pessoas com sarda têm maior probabilidade de ter câncer de pele  por
É importante se proteger do sol para evitar o câncer de pele por
Câncer de pele por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O câncer de pele é uma doença silenciosa e agressiva  por Imagem: mentalmind | Shutterstock
1 de 14
Pintas com mais de 6 mm podem indicar câncer de pele e precisam de avaliação médica  por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

Como a reprogramação acontece

O sistema usa nanopartículas lipídicas com duas “cargas”. Uma delas é mRNA com instruções para reconhecer o câncer, enquanto a outra contém um composto capaz de ativar o sistema imunológico.

Após a aplicação, as partículas são absorvidas pelos macrófagos presentes no tumor. Em seguida, elas induzem a produção de proteínas que ajudam a identificar e atacar células cancerígenas.

Nesse processo, os macrófagos mudam de papel e viram “CAR-macrófagos aprimorados”. A proposta é agir de dentro para fora e transformar um terreno hostil em cenário favorável ao combate.

"Este estudo apresenta um novo conceito de terapia com células imunológicas que gera células imunes anticâncer diretamente dentro do corpo do paciente", afirmou o professor Ji-Ho Park, do KAIST.

Leia mais

Imagem - De todos os animais que já habitaram a Terra, nenhum é maior do que esse que vive até hoje entre nós

De todos os animais que já habitaram a Terra, nenhum é maior do que esse que vive até hoje entre nós

Imagem - O que tomar na nova onda de 'super gripe': ibuprofeno ou paracetamol? Veja qual é o melhor e quando usar

O que tomar na nova onda de 'super gripe': ibuprofeno ou paracetamol? Veja qual é o melhor e quando usar

Imagem - A intenção pode até ser boa, mas pense bem antes de resgatar gatos da rua se você já tem um em casa

A intenção pode até ser boa, mas pense bem antes de resgatar gatos da rua se você já tem um em casa

Por que tumores sólidos são tão difíceis

Tumores sólidos, como os de estômago, pulmão e fígado, criam estruturas densas que atrapalham a entrada e o desempenho de células imunes. Por isso, travam parte das estratégias atuais.

Mesmo quando conseguem engolfar células cancerígenas, os macrófagos podem ser “desligados” pelo tumor. Como resultado, a resposta fica enfraquecida exatamente onde deveria ser mais forte.

Em terapias com CAR-macrófagos, é comum extrair células do sangue, cultivar, modificar geneticamente e reinfundir. Em geral, isso encarece, demora e dificulta escalar para muitos pacientes.

Ao reprogramar as células no corpo, a técnica do KAIST elimina etapas e mira dois gargalos. Assim, busca entregar o “recado” com eficiência e resistir ao ambiente imunossupressor do tumor.

Em testes com animais com melanoma, o crescimento tumoral diminuiu de forma significativa. Além disso, os macrófagos modificados apresentaram maior capacidade de eliminar células cancerígenas.

Os pesquisadores também viram sinais de ativação imunológica ao redor do tumor tratado. Isso indica uma resposta que pode ir além do alvo, embora ainda esteja em fase inicial.

Mais recentes

Imagem - Do espirro para a UTI: especialista alerta que cepa dominante da gripe pode virar pneumonia em menos de dois dias

Do espirro para a UTI: especialista alerta que cepa dominante da gripe pode virar pneumonia em menos de dois dias
Imagem - Atriz de ‘Coração Acelerado’ é assaltada após criminoso quebrar vidro de Uber

Atriz de ‘Coração Acelerado’ é assaltada após criminoso quebrar vidro de Uber
Imagem - Brigas e tensão marca capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (16 de janeiro); confira resumo

Brigas e tensão marca capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (16 de janeiro); confira resumo

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'
02

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
03

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
04

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios