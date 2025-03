ENQUADROU

Eliezer revela bronca em empregada após mercado de R$ 16 mil: 'Deixa eu ver o que você compra'

Ex-BBB reclamou que mulher não sabe o preço das coisas

Eliezer e Viih Tube voltaram a viralizar com o custo das contas do casal. Agora, o grande baque é com a conta do supermercado, que deu R$ 16 mil. Os gastos renderam uma baita bronca na empregada doméstica dos ex-BBBs, que é responsável pelas compras.>

"Teve um belo dia que eu peguei a fatura do cartão de crédito do mercado e falei: R$ 16 mil de supermercado? Aí o meu coração já bate forte. Quem faz a compra pra gente é a nossa governanta, aí naquele mesmo dia ela tava chegando com as compras. Eu falei: 'vamos abrir essas compras. Deixa eu ver o que você compra aí de R$ 16 mil. Não é possível'. Aí falei 'não, 16 mil não dá'. Brinquei que ia ficar assim, a pão e água, porque eu não vou deixar dar esse valor de novo. Aí abri...quando abri, tipo assim, muçarela fatiada, ao invés dela comprar no açougue, no negócio lá para fatiar, ela comprou daquela bandeja cara. Aí eu falei: 'Não, agora eu quero o pedaço!", iniciou.>