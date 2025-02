FAMOSOS

Eliezer se diverte ao contar técnica inusitada de Lua para 'roubar' colo do irmão

Ex-BBB também aproveitou para compartilhar uma reflexão sobre a paternidade

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 18:13

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A pequena Lua, de apenas um ano, diverte seus pais, os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube. A menina, segundo o pai, arranjou uma forma inusitada de conquistar um espacinho no colo quando eles estão com o caçula, Ravi, de dois meses.>

“Ela é tão esperta que quando vê a gente com o irmão no colo, pede pra gente dar o Ravi pra Karol segurar porque ela sabe que ela é a babá dele”, contou Eliezer, enquanto Lua chorava pedindo para ficar nos braços do pai.>

Nesta quarta-feira (5) o ex-BBB compartilhou que assistiu a um vídeo sobre o papel dos pais na formação da autonomia dos filhos. A mensagem dizia que “uma mãe e um pai suficientemente bom é aquele que um dia é desnecessário”. >

“Que forte isso. Em outras palavras, entendi que coloca na conta dos pais o insucesso do filho”, escreveu o ex-BBB.>

“Eu acredito que o extremo é o pior. Tanto o extremo do zero quanto o extremo do 100. Eu e Vi sempre tentamos ficar alinhados no 50/50, meio do caminho. Lógico que não estou dizendo que é o melhor caminho, mas acredito que na maternidade e paternidade não existe certo ou errado. São vivências e repertórios que vão de acordo com cada família”, completou.>