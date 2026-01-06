Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Encontros oportunos e pequenas viradas: tire a sua sorte do dia para esta terça (6)

Pendências antigas podem ser resolvidas sem esforço excessivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

A sorte do dia atua de forma silenciosa, mas eficiente. Não se trata de grandes acontecimentos, e sim de situações que se encaixam no momento certo. Conversas fluem melhor, respostas chegam mais rápido e decisões simples tendem a render bons resultados. É um dia em que o fluxo favorece quem não resiste às mudanças.

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

Pendências antigas podem ser resolvidas sem esforço excessivo, especialmente aquelas ligadas a dinheiro, trabalho ou acordos pessoais. A energia também favorece pedidos, negociações e iniciativas que estavam sendo adiadas por insegurança ou falta de clareza.

Outro ponto forte do dia é o encontro com pessoas certas, seja presencialmente ou por mensagens. Alguém pode trazer uma informação valiosa, uma indicação ou até uma oportunidade que parecia distante. O importante é manter atenção aos sinais e não ignorar intuições.

Leia mais

Imagem - Disney registra sexta morte em seis meses e casos geram teorias nas redes sociais

Disney registra sexta morte em seis meses e casos geram teorias nas redes sociais

Imagem - Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Imagem - Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Mensagem do dia

A sorte se manifesta quando você confia no movimento da vida e faz a sua parte sem medo. Hoje, o simples pode se transformar em resposta.

Mais recentes

Imagem - Touro, Gêmeos, Virgem e Libra recebem mensagens reveladoras do universo hoje (6 de janeiro)

Touro, Gêmeos, Virgem e Libra recebem mensagens reveladoras do universo hoje (6 de janeiro)
Imagem - Uma mudança poderosa de energia marca a semana para todos os signos

Uma mudança poderosa de energia marca a semana para todos os signos
Imagem - O dia de hoje (6 de janeiro) traz decisões sérias no amor, no trabalho e nas relações pessoais

O dia de hoje (6 de janeiro) traz decisões sérias no amor, no trabalho e nas relações pessoais

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026
02

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal
04

Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal