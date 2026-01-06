Encontros oportunos e pequenas viradas: tire a sua sorte do dia para esta terça (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:00
A sorte do dia atua de forma silenciosa, mas eficiente. Não se trata de grandes acontecimentos, e sim de situações que se encaixam no momento certo. Conversas fluem melhor, respostas chegam mais rápido e decisões simples tendem a render bons resultados. É um dia em que o fluxo favorece quem não resiste às mudanças.
Sorte do dia
Pendências antigas podem ser resolvidas sem esforço excessivo, especialmente aquelas ligadas a dinheiro, trabalho ou acordos pessoais. A energia também favorece pedidos, negociações e iniciativas que estavam sendo adiadas por insegurança ou falta de clareza.
Outro ponto forte do dia é o encontro com pessoas certas, seja presencialmente ou por mensagens. Alguém pode trazer uma informação valiosa, uma indicação ou até uma oportunidade que parecia distante. O importante é manter atenção aos sinais e não ignorar intuições.
Mensagem do dia
A sorte se manifesta quando você confia no movimento da vida e faz a sua parte sem medo. Hoje, o simples pode se transformar em resposta.