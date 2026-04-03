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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:17
Com a Lua ingressando em Escorpião às 09:11, a sua intuição profissional se torna uma ferramenta de precisão cirúrgica. Saímos da fase de planejamento para a fase de execução estratégica. É o momento de olhar o que está nas entrelinhas de contratos, identificar quem são seus verdadeiros aliados e agir com a precisão de quem sabe exatamente onde quer chegar. O sucesso hoje pertence aos discretos e aos observadores.
Nativos de Escorpião, Áries e Aquário terão uma visibilidade máxima e uma capacidade de liderança invejável. O escorpiano assume o comando natural das situações; o ariano usa sua intuição para investimentos certeiros; e o aquariano mostra como lidar com crises sob pressão. É o dia ideal para lidar com recursos compartilhados, seguros, impostos ou grandes negociações financeiras. Se você sentia que algo estava travado, a energia de hoje traz o impulso necessário para o desfecho.
O drink que combina com cada signo
A produtividade hoje flui melhor para quem decide resolver o 'trabalho sujo', aquelas tarefas complexas que todos evitam. Você terá a paciência de um investigador para encontrar erros em planilhas ou falhas em processos logísticos. Evite fofocas de corredor e barulhos desnecessários; atue nos bastidores. O que você construir em silêncio e com estratégia hoje terá uma força avassaladora nas próximas semanas. A autoridade se conquista com resultados, não com gritos.
Ao final do expediente, revise suas metas financeiras. A percepção de valor está apurada e você conseguirá enxergar onde o dinheiro está sendo bem investido e onde há desperdício. Não aceite menos do que o justo e seja firme em suas renegociações. A Lua em Escorpião favorece o "xeque-mate" em projetos que exigem coragem. Encerre a semana com a certeza de que você não apenas trabalhou, mas jogou o jogo com inteligência e profundidade.