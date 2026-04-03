ASTROLOGIA

Escorpião, Áries e Aquário veem o poder e a visibilidade profissional crescerem fazendo a carreira finalmente decolar em abril

A Lua em Escorpião traz o 'faro' para os negócios e a coragem para dar o xeque-mate em projetos parados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:17

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua ingressando em Escorpião às 09:11, a sua intuição profissional se torna uma ferramenta de precisão cirúrgica. Saímos da fase de planejamento para a fase de execução estratégica. É o momento de olhar o que está nas entrelinhas de contratos, identificar quem são seus verdadeiros aliados e agir com a precisão de quem sabe exatamente onde quer chegar. O sucesso hoje pertence aos discretos e aos observadores.



Nativos de Escorpião, Áries e Aquário terão uma visibilidade máxima e uma capacidade de liderança invejável. O escorpiano assume o comando natural das situações; o ariano usa sua intuição para investimentos certeiros; e o aquariano mostra como lidar com crises sob pressão. É o dia ideal para lidar com recursos compartilhados, seguros, impostos ou grandes negociações financeiras. Se você sentia que algo estava travado, a energia de hoje traz o impulso necessário para o desfecho.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

A produtividade hoje flui melhor para quem decide resolver o 'trabalho sujo', aquelas tarefas complexas que todos evitam. Você terá a paciência de um investigador para encontrar erros em planilhas ou falhas em processos logísticos. Evite fofocas de corredor e barulhos desnecessários; atue nos bastidores. O que você construir em silêncio e com estratégia hoje terá uma força avassaladora nas próximas semanas. A autoridade se conquista com resultados, não com gritos.

